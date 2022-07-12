https://uz.sputniknews.ru/20220712/trudovye-migranty-vozvraschayutsya-v-uzbekistan-26127411.html

Трудовые мигранты возвращаются в Узбекистан

Трудовые мигранты возвращаются в Узбекистан

Агентство внешней трудовой миграции Узбекистана подсчитало количество граждан страны, вернувшихся на родину из-за рубежа. В этом году это число выросло в 2,2 раза.

2022-07-12T21:03+0500

2022-07-12T21:03+0500

2022-07-12T21:03+0500

общество

трудовые мигранты

узбекистан

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

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ТАШКЕНТ, 12 июл– Sputnik. Количество трудовых мигрантов, вернувшихся в Узбекистан из-за рубежа, по сравнению с прошлым годом увеличилось в 2,2 раза. По данным Агентства внешней трудовой миграции, за шесть месяцев 2021 года на родину возвратилось 369,5 тысячи человек.Ранее ведомство сообщало, что по итогам 2021 года в Узбекистан из-за рубежа вернулись 169 475 мигрантов, таким образом, темп роста вернувшихся за полгода составил 2,2 раза.В агентстве уточнили, что за шесть месяцев этого года на родину возвращены 362 узбекистанца, оказавшихся в тяжелом положении. В частности, из центров временного содержания МВД России домой вернулись 55 соотечественников.По официальным данным узбекской стороны, на 1 января 2022 года в России работало свыше одного миллиона узбекистанцев. Это 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом. В январе-марте оргнабор снизился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 2,2 тысячи человек.Между тем, по данным опроса, проводимого агентством, 59% опрошенных граждан Узбекистана, временно работающих в России, пока не планируют возвращаться домой, несмотря на возникшие трудности на рынке труда.

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трудовые мигранты, узбекистан, агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана