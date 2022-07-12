https://uz.sputniknews.ru/20220712/v-evrope-prizvali-gotovitsya-k-naplyvu-migrantov--26118981.html
В Европе призвали готовиться к наплыву мигрантов
В Европе призвали готовиться к наплыву мигрантов
Рост цен может спровоцировать миграционный поток в ЕС.
2022-07-12T17:13+0500
2022-07-12T17:13+0500
2022-07-12T17:13+0500
в мире
европа
мигранты
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ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Странам ЕС нужно заранее приготовиться к возможному потоку мигрантов, заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон по итогам неформального заседания глав МВД ЕС в Праге. Об этом сообщает РИА Новости.По мнению Йохансон, наплыв мигрантов возможен из-за роста цен на энергоносители и продовольствие. В свою очередь экономическая нестабильность может вызвать увеличение преступности и терроризма в странах.Читайте также:В Европе распространяются протесты фермеровТанец с Путиным стал угрозой для Европы
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европа, мигранты
В Европе призвали готовиться к наплыву мигрантов
Рост цен на энергоносители и продовольствие может спровоцировать миграционный поток в страны ЕС.
ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Странам ЕС нужно заранее приготовиться к возможному потоку мигрантов, заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон по итогам неформального заседания глав МВД ЕС в Праге. Об этом сообщает РИА Новости.
"Никто не может предсказать масштабов этого феномена, но мы работаем на двух направлениях: мы призвали правительства государств-членов заняться планированием на тот случай, если еще больше людей будут прибывать на территорию ЕС. Мы пытаемся предотвратить это. Для этого важно работать с государствами-партнерами",- уточнила еврокомиссар.
По мнению Йохансон, наплыв мигрантов возможен из-за роста цен на энергоносители и продовольствие. В свою очередь экономическая нестабильность может вызвать увеличение преступности и терроризма в странах.