В Европе призвали готовиться к наплыву мигрантов

"Никто не может предсказать масштабов этого феномена, но мы работаем на двух направлениях: мы призвали правительства государств-членов заняться планированием на тот случай, если еще больше людей будут прибывать на территорию ЕС. Мы пытаемся предотвратить это. Для этого важно работать с государствами-партнерами",- уточнила еврокомиссар.