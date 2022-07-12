https://uz.sputniknews.ru/20220712/video-v-rossii-poyavlyaetsya-novaya-gruppa-uzbekistanskix-tovarov---ekonomist-26113151.html
Видео: в России появляется новая группа узбекистанских товаров - экономист
Видео: в России появляется новая группа узбекистанских товаров - экономист
Россия может расширить рынок бытовой техники за счет производителей из Узбекистана. Что для этого нужно, объясняет эксперт.
2022-07-12T14:21+0500
2022-07-12T14:21+0500
2022-07-12T14:21+0500
видео
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С внутреннего рынка России ушли крупные производители бытовой техники, такие как Bosch, Siemens, Samsung и другие. Это отличный шанс для Узбекистана, поучаствовать в российском импортозамещении и занять новые товарные ниши, отмечает известный экономист Леонид Холод.Какие есть возможности по поддержке экспорта локализованной продукции в Узбекистане, вы можете узнать в видеоинтервью на канале Sputnik.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, узбекистан, товары, видео
Видео: в России появляется новая группа узбекистанских товаров - экономист
Россия может расширить рынок бытовой техники за счет производителей из Узбекистана. Что для этого нужно, объясняет эксперт.
С внутреннего рынка России ушли крупные производители бытовой техники, такие как Bosch, Siemens, Samsung и другие. Это отличный шанс для Узбекистана, поучаствовать в российском импортозамещении и занять новые товарные ниши, отмечает известный экономист Леонид Холод.
"В России появляется новая товарная группа узбекистанских товаров - бытовая техника. Узбекистан может предложить россиянам предметы быта хорошего качества и по демократичным ценам. В отличии от продукции достаточно дорогих европейских компаний, узбекистанские бренды будут доступны широким слоям населения. Нужно лишь сделать марку узнаваемой среди потребителей", – говорит Холод.
Какие есть возможности по поддержке экспорта локализованной продукции в Узбекистане, вы можете узнать в видеоинтервью на канале Sputnik
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