https://uz.sputniknews.ru/20220712/video-v-rossii-poyavlyaetsya-novaya-gruppa-uzbekistanskix-tovarov---ekonomist-26113151.html

Видео: в России появляется новая группа узбекистанских товаров - экономист

Видео: в России появляется новая группа узбекистанских товаров - экономист

Россия может расширить рынок бытовой техники за счет производителей из Узбекистана. Что для этого нужно, объясняет эксперт.

2022-07-12T14:21+0500

2022-07-12T14:21+0500

2022-07-12T14:21+0500

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узбекистан

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С внутреннего рынка России ушли крупные производители бытовой техники, такие как Bosch, Siemens, Samsung и другие. Это отличный шанс для Узбекистана, поучаствовать в российском импортозамещении и занять новые товарные ниши, отмечает известный экономист Леонид Холод.Какие есть возможности по поддержке экспорта локализованной продукции в Узбекистане, вы можете узнать в видеоинтервью на канале Sputnik.

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