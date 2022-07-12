https://uz.sputniknews.ru/20220712/vremya-vozmojnostey-uzbekistan-stal-vajnym-uchastnikom-rossiyskogo-importozamescheniya-26117790.html

Время возможностей: Узбекистан стал важным участником российского импортозамещения

Время возможностей: Узбекистан стал важным участником российского импортозамещения

Компании Узбекистана активно используют открывшиеся возможности, создавая новые проекты с участием российского капитала и наращивая поставки своей продукции в РФ.

2022-07-12T18:00+0500

2022-07-12T18:00+0500

2022-07-12T18:00+0500

экономика

россия

узбекистан

товары

импортозамещение

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ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. В первом полугодии 2022 года российский бизнес создал в Узбекистане 399 предприятий — это лучший показатель среди стран, чьи компании создали предприятия с иностранными инвестициями в республике, следует из данных узбекистанского Госкомитета по статистике.Число российских предприятий в Узбекистане растет год от года. На данный момент в республике действует 2 654 предприятия с участием российского капитала – это почти каждая пятая компания с иностранными инвестициями в стране.Рост числа российских компаний в стране не остановила ни пандемия коронавируса, ни новые антироссийские санкции. Впрочем, западные ограничения, вопреки ожиданиям американских и европейских политиков, не нанесли ощутимого ущерба экономике России. Это отметил и Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.В результате антироссийских санкций как в Европе, так и в Америке с начала года отмечаются рекордные темы инфляции. Эксперты уже говорят о предстоящем дефиците не только энергоресурсов, но и продовольствия, и возможной рецессии в США к концу года. Между тем, российский рубль продолжает укрепляться, а экономика по большей части остается стабильной.Программа импортозамещения – новые перспективы сотрудничестваВ связи с вводимыми санкциями Россия активизировала программу импортозамещения. Программа стартовала еще в 2014 году, а с началом специальной военной операции на Украине и новым витком антироссийских санкций начала набирать обороты. Суть программы в том, чтобы заменить на внутреннем рынке импортные товары изделиями собственного производства. Так, к концу 2021 года в стране реализовали 1,5 тысячи проектов по разработке собственных товаров взамен импортных.Немаловажную роль в этой программе играют страны ближнего зарубежья, в частности, Узбекистан. С начала года российский рынок покинули около 150 западных брендов. Освободившуюся нишу торопятся занять узбекистанские компании и совместные российско-узбекистанские проекты.Текстильная промышленностьОдной из важнейших сфер такого сотрудничества является текстильная промышленность. Так, в январе-марте 2022 года Узбекистан экспортировал текстильной продукции на $764 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт текстиля вырос на 20%.Ряд известных российских брендов, таких как Zarina, Oodji, Sela, Mia Cara, Befree частично производят свою продукцию в Узбекистане.Бренд Mia Cara производит известнейшее российское предприятие – Тейковский хлопчатобумажный комбинат, основанный еще в 1787 году как часть Иваново-Вознесенского текстильного региона, где сейчас производится знаменитый ивановский трикотаж. Несколько лет назад руководство комбината совместно с представителями целого ряда предприятий Ивановской области посетили Узбекистан и договорились о сотрудничестве в сфере производства текстиля.Бытовая техникаУзбекистанское предприятие "Artel Electronics" объявило об увеличении поставок своей продукции на российский рынок. Бытовая техника компании уже снискала популярность среди российского покупателя. Холодильники, мини-печи и другие бытовые приборы с маркой Artel присутствуют на таких маркетплейсах, как "Озон" и "DNS". Сейчас узбекистанской техникой заинтересовалась и компания "М.Видео".По оценкам экспертов, при правильном позиционировании продукция компании может занять до 5% российского рынка.Кожаные, шерстяные изделия и обувьКожевенные предприятия Узбекистана уже давно сотрудничают с Россией. Как стало известно корреспонденту Sputnik, Ассоциация "Узчармсаноат" подписала меморандумы о долгосрочном сотрудничестве с Российским союзом кожевников и обувщиков (РСКО), а также Ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты РФ.В рамках такого сотрудничества в настоящее время объединение осуществляет целый ряд совместных проектов с российскими предприятиями. В частности, в 2018-2019 годах СП ООО "Kara Deri" совместно с российской компанией ООО "Комплан" в Ташкентской области реализовали инвестиционный проект по организации производства кожгалантерейных изделий на сумму $1,5 млн.В Ташкентской области ООО "Sochavskiy processing" запустило проект по переработке шерсти с привлечением российского капитала. Российские инвесторы также участвовали в проекте по переработке каракулевого сырья и шерсти ООО "Сарабель Каракуль Диамеб" в Бухарской области.Узбекистанское ООО "Art Nur Orto" совместно с российской компанией АРТ-ОРТО ИП "Акопян А.С." запустили в Ферганской области производство ортопедической, диабетической и профилактической обуви. Общая стоимость проекта - $1,5 млн.В ближайшем будущем ассоциация планирует запустить еще два совместных проекта.При этом объем экспорта узбекистанской обуви и кожевенной продукции в Россию ежегодно увеличивается. Если в 2020 году он составил $14,7 млн, то в 2021 году – уже $24 млн. Специалисты Ассоциации ожидают, что по итогам 2022 года экспорт составит $42 млн. Свою продукцию в Российскую Федерацию сейчас поставляют 15 предприятий, но к концу года объединение планирует привлечь к экспорту уже 55 компаний.Для формирования новых инвестиционных соглашений и экспортных контрактов, решения проблемных вопросов и презентации экспортного потенциала Узбекистана Ассоциация даже открыла свое представительство в Российской Федерации.Все эти усилия стимулируют рост торговых отношений с Россией. Так, только за первые три месяца 2022 года экспорт узбекистанских товаров в Россию вырос на 134%, а внешнеторговый оборот между странами составил $1,86 млрд., что более чем на $560 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.Читайте также: Видео: в России появляется новая группа узбекистанских товаров - экономист

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