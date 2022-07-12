Время возможностей: Узбекистан стал важным участником российского импортозамещения
© Sputnik / Дильшода РахматоваОбувь изготовленная узбекскими производителями
© Sputnik / Дильшода Рахматова
В связи с западными санкциями, власти России объявили курс на импортозамещение. Компании Узбекистана активно используют открывшиеся возможности, создавая новые проекты с участием российского капитала и наращивая поставки своей продукции в РФ.
ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. В первом полугодии 2022 года российский бизнес создал в Узбекистане 399 предприятий — это лучший показатель среди стран, чьи компании создали предприятия с иностранными инвестициями в республике, следует из данных узбекистанского Госкомитета по статистике.
Число российских предприятий в Узбекистане растет год от года. На данный момент в республике действует 2 654 предприятия с участием российского капитала – это почти каждая пятая компания с иностранными инвестициями в стране.
Рост числа российских компаний в стране не остановила ни пандемия коронавируса, ни новые антироссийские санкции. Впрочем, западные ограничения, вопреки ожиданиям американских и европейских политиков, не нанесли ощутимого ущерба экономике России. Это отметил и Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.
"Экономический блицкриг против России изначально не имел шанса на успех. При этом санкционное оружие является обоюдоострым, оно наносит сопоставимый и даже больший урон его идеологам и конструкторам", — заявил российский лидер.
В результате антироссийских санкций как в Европе, так и в Америке с начала года отмечаются рекордные темы инфляции. Эксперты уже говорят о предстоящем дефиците не только энергоресурсов, но и продовольствия, и возможной рецессии в США к концу года. Между тем, российский рубль продолжает укрепляться, а экономика по большей части остается стабильной.
Программа импортозамещения – новые перспективы сотрудничества
В связи с вводимыми санкциями Россия активизировала программу импортозамещения. Программа стартовала еще в 2014 году, а с началом специальной военной операции на Украине и новым витком антироссийских санкций начала набирать обороты. Суть программы в том, чтобы заменить на внутреннем рынке импортные товары изделиями собственного производства. Так, к концу 2021 года в стране реализовали 1,5 тысячи проектов по разработке собственных товаров взамен импортных.
Немаловажную роль в этой программе играют страны ближнего зарубежья, в частности, Узбекистан. С начала года российский рынок покинули около 150 западных брендов. Освободившуюся нишу торопятся занять узбекистанские компании и совместные российско-узбекистанские проекты.
"Это замещение импорта импортом. Несомненно, западные санкции должны побуждать не только к развитию собственного производства, но и к изменению торговых потоков. Узбекистан является первой экономикой, которая получает выгоду в этой ситуации, потому что отказ западных брендов продавать одежду открывает возможности для российских брендов наращивать производство хлопка, а также текстильное и швейное производство в Узбекистане", - считает руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений РФ Василий Колташов.
Текстильная промышленность
Одной из важнейших сфер такого сотрудничества является текстильная промышленность. Так, в январе-марте 2022 года Узбекистан экспортировал текстильной продукции на $764 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт текстиля вырос на 20%.
Ряд известных российских брендов, таких как Zarina, Oodji, Sela, Mia Cara, Befree частично производят свою продукцию в Узбекистане.
Бренд Mia Cara производит известнейшее российское предприятие – Тейковский хлопчатобумажный комбинат, основанный еще в 1787 году как часть Иваново-Вознесенского текстильного региона, где сейчас производится знаменитый ивановский трикотаж. Несколько лет назад руководство комбината совместно с представителями целого ряда предприятий Ивановской области посетили Узбекистан и договорились о сотрудничестве в сфере производства текстиля.
Бытовая техника
Узбекистанское предприятие "Artel Electronics" объявило об увеличении поставок своей продукции на российский рынок. Бытовая техника компании уже снискала популярность среди российского покупателя. Холодильники, мини-печи и другие бытовые приборы с маркой Artel присутствуют на таких маркетплейсах, как "Озон" и "DNS". Сейчас узбекистанской техникой заинтересовалась и компания "М.Видео".
"Российский рынок был и остается довольно популярным направлением экспорта нашей продукции, - сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе компании. - Как вы наверняка знаете, с этого года у нас есть определенные договоренности по сотрудничеству с группой "М.Видео-Эльдорадо".
По оценкам экспертов, при правильном позиционировании продукция компании может занять до 5% российского рынка.
Кожаные, шерстяные изделия и обувь
Кожевенные предприятия Узбекистана уже давно сотрудничают с Россией. Как стало известно корреспонденту Sputnik, Ассоциация "Узчармсаноат" подписала меморандумы о долгосрочном сотрудничестве с Российским союзом кожевников и обувщиков (РСКО), а также Ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты РФ.
В рамках такого сотрудничества в настоящее время объединение осуществляет целый ряд совместных проектов с российскими предприятиями. В частности, в 2018-2019 годах СП ООО "Kara Deri" совместно с российской компанией ООО "Комплан" в Ташкентской области реализовали инвестиционный проект по организации производства кожгалантерейных изделий на сумму $1,5 млн.
В Ташкентской области ООО "Sochavskiy processing" запустило проект по переработке шерсти с привлечением российского капитала. Российские инвесторы также участвовали в проекте по переработке каракулевого сырья и шерсти ООО "Сарабель Каракуль Диамеб" в Бухарской области.
Узбекистанское ООО "Art Nur Orto" совместно с российской компанией АРТ-ОРТО ИП "Акопян А.С." запустили в Ферганской области производство ортопедической, диабетической и профилактической обуви. Общая стоимость проекта - $1,5 млн.
В ближайшем будущем ассоциация планирует запустить еще два совместных проекта.
"Планируется реализация предварительных договоренностей по осуществлению проектов в кожевенно-обувной отрасли с участием российской компании ООО "Легпромторг" на сумму $6,7 млн и проекта по производству химикатов для кожевенной промышленности с участием компании ООО "Шебекинская индустриальная химия" РФ на сумму $1,3 млн", - сообщили корреспонденту Sputnikв пресс-службе ассоциации.
При этом объем экспорта узбекистанской обуви и кожевенной продукции в Россию ежегодно увеличивается. Если в 2020 году он составил $14,7 млн, то в 2021 году – уже $24 млн. Специалисты Ассоциации ожидают, что по итогам 2022 года экспорт составит $42 млн. Свою продукцию в Российскую Федерацию сейчас поставляют 15 предприятий, но к концу года объединение планирует привлечь к экспорту уже 55 компаний.
"Выход на российский рынок является приоритетным, так как именно он становиться первым в плане экспорта готовой продукции, таких, как готовая кожа, обувь, изделий из каракуля и шерсти", - отметили в "Узчармсаноат".
Для формирования новых инвестиционных соглашений и экспортных контрактов, решения проблемных вопросов и презентации экспортного потенциала Узбекистана Ассоциация даже открыла свое представительство в Российской Федерации.
Все эти усилия стимулируют рост торговых отношений с Россией. Так, только за первые три месяца 2022 года экспорт узбекистанских товаров в Россию вырос на 134%, а внешнеторговый оборот между странами составил $1,86 млрд., что более чем на $560 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Торговые отношения между Узбекистаном и Россией в дальнейшем будут расти. Россия вообще переживает ренессанс отношений со странами постсоветского пространства, их возрождение. И дальше эти отношения будут очень и очень активно развиваться", - подчеркнул Василий Колташов.