https://uz.sputniknews.ru/20220712/vsadniki-uzbekistana-shturmuyut-mejdunarodnyy-turnir-maxima-masters--foto-26106629.html

Узбекистанские всадники штурмуют Международный турнир Maxima Masters — фото

Узбекистанские всадники штурмуют Международный турнир Maxima Masters — фото

На этой неделе завершился 15 этап серии Maxima Masters по конному спорту.

2022-07-12T10:38+0500

2022-07-12T10:38+0500

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узбекистан

турнир

конный спорт

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Узбекистанский всадник Бекзод Курбанов завоевал две медали на 15-м этапе серии Maxima Masters по конному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.В ходе данных соревнований спортсмены из Узбекистана имели хорошую возможность завовевать рейтинговые баллы. Таким образом, Бекзод Курбанов на лошади по кличке Маттс выступил на рейтинговом маршруте Гран-при "Золотого тура" с высотой препятствий 140 см и завоевал золотую медаль.Также на маршруте "Серебряного тура" с высотой препятствий 130 см на лошади Колибри Курбанов стал серебряным призером.Еще один узбекистанец Бобуржон Валижонов на лошади Самира стал абсолютным чемпионом среди детей в маршруте "Тура будущего". Высота препятствий было 110 см.Читайте также:В Ташкенте прошел Кубок молодежи Узбекистана по конкуруВсадники из Узбекистана завоевали серебро на Maxima Masters Cup Eurasia — фото

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