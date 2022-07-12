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Узбекистанские всадники штурмуют Международный турнир Maxima Masters — фото
Узбекистанские всадники штурмуют Международный турнир Maxima Masters — фото
На этой неделе завершился 15 этап серии Maxima Masters по конному спорту.
2022-07-12T10:38+0500
2022-07-12T10:41+0500
спорт
узбекистан
турнир
конный спорт
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Узбекистанский всадник Бекзод Курбанов завоевал две медали на 15-м этапе серии Maxima Masters по конному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.В ходе данных соревнований спортсмены из Узбекистана имели хорошую возможность завовевать рейтинговые баллы. Таким образом, Бекзод Курбанов на лошади по кличке Маттс выступил на рейтинговом маршруте Гран-при "Золотого тура" с высотой препятствий 140 см и завоевал золотую медаль.Также на маршруте "Серебряного тура" с высотой препятствий 130 см на лошади Колибри Курбанов стал серебряным призером.Еще один узбекистанец Бобуржон Валижонов на лошади Самира стал абсолютным чемпионом среди детей в маршруте "Тура будущего". Высота препятствий было 110 см.Читайте также:В Ташкенте прошел Кубок молодежи Узбекистана по конкуруВсадники из Узбекистана завоевали серебро на Maxima Masters Cup Eurasia — фото
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узбекистан, турнир, конный спорт

Узбекистанские всадники штурмуют Международный турнир Maxima Masters — фото

10:38 12.07.2022 (обновлено: 10:41 12.07.2022)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекистанский всадник Бекзод Курбанов на 15-м этапе турнира серии Maxima Masters
Узбекистанский всадник Бекзод Курбанов на 15-м этапе турнира серии Maxima Masters - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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На этой неделе завершился 15-й этап серии Maxima Masters по конному спорту.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Узбекистанский всадник Бекзод Курбанов завоевал две медали на 15-м этапе серии Maxima Masters по конному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекистанский всадник Бекзод Курбанов на 15-м этапе турнира серии Maxima Masters
Узбекистанский всадник Бекзод Курбанов на 15 этапе турнира серии Maxima Masters. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2022
Узбекистанский всадник Бекзод Курбанов на 15-м этапе турнира серии Maxima Masters
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
В ходе данных соревнований спортсмены из Узбекистана имели хорошую возможность завовевать рейтинговые баллы. Таким образом, Бекзод Курбанов на лошади по кличке Маттс выступил на рейтинговом маршруте Гран-при "Золотого тура" с высотой препятствий 140 см и завоевал золотую медаль.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекистанский всадник Бекзод Курбанов на 15 этапе турнира серии Maxima Masters.
Узбекистанский всадник Бекзод Курбанов на 15 этапе турнира серии Maxima Masters. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Также на маршруте "Серебряного тура" с высотой препятствий 130 см на лошади Колибри Курбанов стал серебряным призером.
Еще один узбекистанец Бобуржон Валижонов на лошади Самира стал абсолютным чемпионом среди детей в маршруте "Тура будущего". Высота препятствий было 110 см.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекистанский всадник Бобуржон Валижонов на 15 этапе турнира серии Maxima Masters.
Узбекистанский всадник Бобуржон Валижонов на 15 этапе турнира серии Maxima Masters. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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