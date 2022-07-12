Узбекистанские всадники штурмуют Международный турнир Maxima Masters — фото
10:38 12.07.2022 (обновлено: 10:41 12.07.2022)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекистанский всадник Бекзод Курбанов на 15-м этапе турнира серии Maxima Masters
На этой неделе завершился 15-й этап серии Maxima Masters по конному спорту.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Узбекистанский всадник Бекзод Курбанов завоевал две медали на 15-м этапе серии Maxima Masters по конному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекистанский всадник Бекзод Курбанов на 15-м этапе турнира серии Maxima Masters
Узбекистанский всадник Бекзод Курбанов на 15-м этапе турнира серии Maxima Masters
В ходе данных соревнований спортсмены из Узбекистана имели хорошую возможность завовевать рейтинговые баллы. Таким образом, Бекзод Курбанов на лошади по кличке Маттс выступил на рейтинговом маршруте Гран-при "Золотого тура" с высотой препятствий 140 см и завоевал золотую медаль.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекистанский всадник Бекзод Курбанов на 15 этапе турнира серии Maxima Masters.
Также на маршруте "Серебряного тура" с высотой препятствий 130 см на лошади Колибри Курбанов стал серебряным призером.
Еще один узбекистанец Бобуржон Валижонов на лошади Самира стал абсолютным чемпионом среди детей в маршруте "Тура будущего". Высота препятствий было 110 см.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекистанский всадник Бобуржон Валижонов на 15 этапе турнира серии Maxima Masters.
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