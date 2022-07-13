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Духовные лица Узбекистана подвели итоги "Хаджа-2022"
Духовные лица Узбекистана подвели итоги "Хаджа-2022"
Узбекские паломники чувствовали поддержку своего государства во время хаджа.
2022-07-13T10:18+0500
2022-07-13T10:18+0500
2022-07-13T10:24+0500
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Мекке состоялась встреча с участием делегации "Хадж-2022", рабочей группы, врачей и поваров.Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан.В мероприятии приняли участие председатель Комитета по делам религий Садикжон Тошбоев и председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Нуриддин Халикназаров.Муфтий подчеркнул, что в этом году хадж был безупречен и красив. Молитвы и жертвоприношения в Мине, Арафате, Муздалифе, Джамароте были совершены вовремя. Также он особо отметил деятельность всех рабочих групп, старейшин и врачей.Кроме того, председатель Комитета по делам религий Садикжон Тошбоев сообщил, что в этом году квота значительно увеличилась по сравнению с предыдущим сезоном хаджа, общее число паломников составляет 12 тыс., а это количество, в свою очередь, большая ответственность.Председатель также отметил, что паломники из Узбекистана чувствовали поддержку и заботу правительства при выполнении пятого столпа ислама, и что были созданы все условия для совершения хаджа.Читайте также:В Мекке проходит самый массовый хадж с начала пандемии — фото
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религия, хадж, узбекистан
Духовные лица Узбекистана подвели итоги "Хаджа-2022"
10:18 13.07.2022 (обновлено: 10:24 13.07.2022)
Председатель Комитета по делам религий заявил, что узбекские паломники чувствовали поддержку своего государства во время хаджа.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Мекке состоялась встреча с участием делегации "Хадж-2022", рабочей группы, врачей и поваров.
Об этом сообщили в пресс-службе Комитета
по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан.
В мероприятии приняли участие председатель Комитета по делам религий Садикжон Тошбоев и председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Нуриддин Халикназаров.
Муфтий подчеркнул, что в этом году хадж был безупречен и красив. Молитвы и жертвоприношения в Мине, Арафате, Муздалифе, Джамароте были совершены вовремя. Также он особо отметил деятельность всех рабочих групп, старейшин и врачей.
Кроме того, председатель Комитета по делам религий Садикжон Тошбоев сообщил, что в этом году квота значительно увеличилась по сравнению с предыдущим сезоном хаджа, общее число паломников составляет 12 тыс., а это количество, в свою очередь, большая ответственность.
Председатель также отметил, что паломники из Узбекистана чувствовали поддержку и заботу правительства при выполнении пятого столпа ислама, и что были созданы все условия для совершения хаджа.