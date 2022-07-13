https://uz.sputniknews.ru/20220713/rszo-uragan-gruppirovki-o-rabotayut-v-dnr--video-26153435.html
РСЗО "Ураган" группировки "О" работают в ДНР — видео
РСЗО "Ураган" группировки "О" работают в ДНР — видео
РСЗО "Ураган" группировки "О" ("Отважные") наносят удары по позициям ВСУ.
2022-07-13T18:43+0500
2022-07-13T18:43+0500
2022-07-13T18:43+0500
специальная военная операция россии в донбассе
минобороны рф
днр
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. РСЗО "Ураган" группировки "О" ("Отважные") наносят удары по позициям украинских войск в районе города Северск в ДНР, сообщает РИА Новости.В ролике видно, как артиллеристы группировки "О" ("Отважные") производят залп по позициям ВСУ около города Северска, куда отступили оставшиеся в ходе боев за Лисичанск формирования украинских силовиков.9К57 "Ураган" — советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 220 миллиметров. Максимальная дальность стрельбы - 35 км. Применялась Советской армией в ходе войны в Афганистане, армией России во время первой и второй Чеченских войн, конфликта в Южной Осетии. В спецоперации на Украине 9К57 "Ураган" используют обе стороны конфликта.Читайте также:Американские ракеты ATACMS уничтожат украинскую государственность
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минобороны рф, днр
РСЗО "Ураган" группировки "О" работают в ДНР — видео
Показаны кадры боевой работы расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе спецоперации.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. РСЗО "Ураган" группировки "О" ("Отважные") наносят удары по позициям украинских войск в районе города Северск в ДНР, сообщает РИА Новости.
В ролике видно, как артиллеристы группировки "О" ("Отважные") производят залп по позициям ВСУ около города Северска, куда отступили оставшиеся в ходе боев за Лисичанск формирования украинских силовиков.
9К57 "Ураган" — советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 220 миллиметров. Максимальная дальность стрельбы - 35 км. Применялась Советской армией в ходе войны в Афганистане, армией России во время первой и второй Чеченских войн, конфликта в Южной Осетии. В спецоперации на Украине 9К57 "Ураган" используют обе стороны конфликта.