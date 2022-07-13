https://uz.sputniknews.ru/20220713/serdar-berdymuxamedov-posetit-uzbekistan-26149427.html

Сердар Бердымухамедов посетит Узбекистан

Сердар Бердымухамедов посетит Узбекистан

В рамках официального визита президент Туркменистана посетит Самарканд.

2022-07-13T15:13+0500

2022-07-13T15:13+0500

2022-07-13T15:13+0500

политика

туркменистан

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ТАШКЕНТ, 13 июл– Sputnik. По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 14 июля прибудет в Узбекистан с государственным визитом по приглашению лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает president.uz.Главы двух государств обсудят дальнейшее сотрудничество Узбекистана и Туркменистана - в частности, наращивание объемов взаимной торговли, развитие промышленной кооперации и транспортно-транзитного потенциала двух стран. Еще одной темой переговоров станут проекты в водохозяйственной сфере, отмечают в пресс-службе президента Узбекистана.По итогам встречи стороны планируют подписать пакет двусторонних документов.Напомним, 12 июля в Ташкенте прошла Узбекско-туркменская научно-практическая конференция по вопросам углубления двусторонних отношений и раскрытия потенциала стратегического партнерства. Также в Бухаре стартовал Форум регионов Узбекистана и Туркменистана.

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