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Сердар Бердымухамедов посетит Узбекистан
Сердар Бердымухамедов посетит Узбекистан
В рамках официального визита президент Туркменистана посетит Самарканд.
2022-07-13T15:13+0500
2022-07-13T15:13+0500
2022-07-13T15:13+0500
политика
туркменистан
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ТАШКЕНТ, 13 июл– Sputnik. По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 14 июля прибудет в Узбекистан с государственным визитом по приглашению лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает president.uz.Главы двух государств обсудят дальнейшее сотрудничество Узбекистана и Туркменистана - в частности, наращивание объемов взаимной торговли, развитие промышленной кооперации и транспортно-транзитного потенциала двух стран. Еще одной темой переговоров станут проекты в водохозяйственной сфере, отмечают в пресс-службе президента Узбекистана.По итогам встречи стороны планируют подписать пакет двусторонних документов.Напомним, 12 июля в Ташкенте прошла Узбекско-туркменская научно-практическая конференция по вопросам углубления двусторонних отношений и раскрытия потенциала стратегического партнерства. Также в Бухаре стартовал Форум регионов Узбекистана и Туркменистана.
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туркменистан
Сердар Бердымухамедов посетит Узбекистан
В рамках официального визита президент Туркменистана посетит Самарканд.
ТАШКЕНТ, 13 июл– Sputnik. По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 14 июля прибудет в Узбекистан с государственным визитом по приглашению лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает president.uz
.
Главы двух государств обсудят дальнейшее сотрудничество Узбекистана и Туркменистана - в частности, наращивание объемов взаимной торговли, развитие промышленной кооперации и транспортно-транзитного потенциала двух стран. Еще одной темой переговоров станут проекты в водохозяйственной сфере, отмечают в пресс-службе президента Узбекистана.
По итогам встречи стороны планируют подписать пакет двусторонних документов.
"В программу пребывания высокого гостя также включены проведение встречи в Олий Мажлисе Республики Узбекистан и посещение достопримечательностей в городе Самарканде", - заявили в ведомстве.
Напомним, 12 июля в Ташкенте прошла Узбекско-туркменская научно-практическая конференция по вопросам углубления двусторонних отношений и раскрытия потенциала стратегического партнерства. Также в Бухаре стартовал Форум регионов Узбекистана и Туркменистана.