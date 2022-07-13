https://uz.sputniknews.ru/20220713/v-chem-vzaimodeystvuyut-uzbekistan-i-eaes-26130333.html
В чем взаимодействуют Узбекистан и ЕАЭС
В чем взаимодействуют Узбекистан и ЕАЭС
ЕАЭС занял первое место среди внешнеторговых партнеров Узбекистана. Основа экспорта и импорта республики и объединения — в нашей инфографике.
2022-07-13T08:10+0500
2022-07-13T08:10+0500
2022-07-13T08:10+0500
инфографика
узбекистан
еаэс
импорт
экспорт
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По итогам встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем стало известно, что ЕАЭС стал крупнейшим партнером Узбекистана. На долю Союза приходится почти треть товарного экспорта республики. В свою очередь, Узбекистан является вторым по величине торговым партнером Союза среди стран СНГ, не являющихся членами ЕАЭС.Что составляет основу товарооборота и какова его динамика — смотрите в нашей инфографике.
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узбекистан, еаэс, импорт, экспорт, инфографика
В чем взаимодействуют Узбекистан и ЕАЭС
ЕАЭС занял первое место среди внешнеторговых партнеров Узбекистана. Основа экспорта и импорта республики и объединения — в нашей инфографике.
По итогам встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем стало известно, что ЕАЭС стал крупнейшим партнером Узбекистана.
На долю Союза приходится почти треть товарного экспорта республики. В свою очередь, Узбекистан является вторым по величине торговым партнером Союза среди стран СНГ, не являющихся членами ЕАЭС.
Что составляет основу товарооборота и какова его динамика — смотрите в нашей инфографике.