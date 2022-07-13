https://uz.sputniknews.ru/20220713/v-chem-vzaimodeystvuyut-uzbekistan-i-eaes-26130333.html

В чем взаимодействуют Узбекистан и ЕАЭС

В чем взаимодействуют Узбекистан и ЕАЭС

ЕАЭС занял первое место среди внешнеторговых партнеров Узбекистана. Основа экспорта и импорта республики и объединения — в нашей инфографике.

2022-07-13T08:10+0500

2022-07-13T08:10+0500

2022-07-13T08:10+0500

инфографика

узбекистан

еаэс

импорт

экспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0c/26129952_0:0:578:325_1920x0_80_0_0_ec565c712db1ff4b349743ceb9ef6eb8.png

По итогам встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем стало известно, что ЕАЭС стал крупнейшим партнером Узбекистана. На долю Союза приходится почти треть товарного экспорта республики. В свою очередь, Узбекистан является вторым по величине торговым партнером Союза среди стран СНГ, не являющихся членами ЕАЭС.Что составляет основу товарооборота и какова его динамика — смотрите в нашей инфографике.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, еаэс, импорт, экспорт, инфографика