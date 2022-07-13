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В Ташкенте установили памятник читающей семье — фото
В Ташкенте установили памятник читающей семье — фото
Монумент появился в Яккасарайском районе столицы. Церемония открытия прошла под эгидой МВД.
2022-07-13T07:32+0500
2022-07-13T07:32+0500
общество
ташкент
памятник
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ТАШКЕНТ, 13 июл– Sputnik. В Парке космонавтов в столице Узбекистана появился монумент, посвященный читающей семье, сообщает пресс-служба хокимията Яккасарайского района.Церемония открытия была организована Министерством внутренних дел страны.В ней участвовали сотрудники ведомства, районного хокимията, председатель Республиканского духовно-просветительского центра, писатели и поэты.
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ташкент, памятник, мвд

В Ташкенте установили памятник читающей семье — фото

07:32 13.07.2022
© Foto : Пресс-служба хокимията Яккасарайского районаПамятник читающей семье в Ташкенте
Памятник читающей семье в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2022
© Foto : Пресс-служба хокимията Яккасарайского района
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Монумент появился в Яккасарайском районе столицы. Церемония открытия прошла под эгидой МВД.
ТАШКЕНТ, 13 июл– Sputnik. В Парке космонавтов в столице Узбекистана появился монумент, посвященный читающей семье, сообщает пресс-служба хокимията Яккасарайского района.
© Foto : Пресс-служба хокимията Яккасарайского районаПамятник читающей семье в Ташкенте
Памятник читающей семье в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2022
Памятник читающей семье в Ташкенте
© Foto : Пресс-служба хокимията Яккасарайского района
Церемония открытия была организована Министерством внутренних дел страны.
© Foto : Пресс-служба хокимията Яккасарайского районаПамятник читающей семье в Ташкенте
Памятник читающей семье в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2022
Памятник читающей семье в Ташкенте
© Foto : Пресс-служба хокимията Яккасарайского района
В ней участвовали сотрудники ведомства, районного хокимията, председатель Республиканского духовно-просветительского центра, писатели и поэты.
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