https://uz.sputniknews.ru/20220713/vavilov-kakoy-signal-ssha-posylayut-sovmestnye-ucheniya-rossii-kitaya-i-irana-26165872.html

Вавилов: какой сигнал США посылают совместные учения России, Китая и Ирана

Вавилов: какой сигнал США посылают совместные учения России, Китая и Ирана

Россия, Иран и Китай готовятся к совместным военным учениям в Латинской Америке.

2022-07-13T20:36+0500

2022-07-13T20:36+0500

2022-07-13T20:36+0500

видео

сша

учения

россия

китай

иран

америка

военные учения

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Какой сигнал Москва, Тегеран и Пекин подают НАТО и что ждет Тайвань? Как прошли переговоры глав дипломатии США и Китая? Когда Си Цзиньпин и Джо Байден встретятся лично и чем могут закончиться эти переговоры? А также возможен ли кризис в Китае и как в этих условиях действовать России? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов.

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сша, учения, россия, китай, иран, америка, военные учения, видео