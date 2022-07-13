https://uz.sputniknews.ru/20220713/vavilov-kakoy-signal-ssha-posylayut-sovmestnye-ucheniya-rossii-kitaya-i-irana-26165872.html
Вавилов: какой сигнал США посылают совместные учения России, Китая и Ирана
Вавилов: какой сигнал США посылают совместные учения России, Китая и Ирана
Россия, Иран и Китай готовятся к совместным военным учениям в Латинской Америке.
2022-07-13T20:36+0500
2022-07-13T20:36+0500
2022-07-13T20:36+0500
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военные учения
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Какой сигнал Москва, Тегеран и Пекин подают НАТО и что ждет Тайвань? Как прошли переговоры глав дипломатии США и Китая? Когда Си Цзиньпин и Джо Байден встретятся лично и чем могут закончиться эти переговоры? А также возможен ли кризис в Китае и как в этих условиях действовать России? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
сша, учения, россия, китай, иран, америка, военные учения, видео
Вавилов: какой сигнал США посылают совместные учения России, Китая и Ирана
Россия, Иран и Китай готовятся к совместным военным учениям в Латинской Америке.
Какой сигнал Москва, Тегеран и Пекин подают НАТО и что ждет Тайвань? Как прошли переговоры глав дипломатии США и Китая?
Когда Си Цзиньпин и Джо Байден встретятся лично и чем могут закончиться эти переговоры? А также возможен ли кризис в Китае и как в этих условиях действовать России?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов.