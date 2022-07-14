https://uz.sputniknews.ru/20220714/baron-2-pokajut-v-kinoteatrax-rossii-i-uzbekistana-26198856.html
"Барон 2" покажут в кинотеатрах России и Узбекистана
"Барон 2" покажут в кинотеатрах России и Узбекистана
Продолжение нашумевшего "Барона" увидят зрители России и Узбекистана. Детали выяснил корреспондент Sputnik.
2022-07-14T20:02+0500
2022-07-14T20:02+0500
2022-07-14T20:02+0500
культура
узбекистан
кинотеатр
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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Продолжение нашумевшего в Узбекистане фильма “Барон” покажут в кинотеатрах России и Узбекистана. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал режиссер картины Рустам Саъдиев.По его словам, фильм практически готов к показу и в ближайший месяц выйдет на большие экраны сразу двух стран.Фильм “Барон 2” — это совместный кинопроект Агентства кинематографии Узбекистана с российскими компаниями. Сотрудничество в этой области развивается стабильно. В этом году уже состоялись премьеры двух фильмов также снятых совместными усилиями представителей двух стран — это "Солнце на вкус" и "Подарок Пери".Их показ прошел в рамках недели молодежи и кино в Ташкенте с 27 июня по 3 июля.Развивается взаимодействие между странами и в области кинематографического образования. В столице Узбекистана открыт филиал Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). Изначально студенты обучались по направлениям "драматургия" и "кинорежиссура", сейчас квоты приема распределены по другим направлениям киноиндустрии. Актерское мастерство студентам преподает заслуженный артист России Фарход Махмудов.С целью демонстрации новых фильмов между двумя странами регулярно проводятся "Дни узбекского кино" в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и "Дни российского кино" в Ташкенте.
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узбекистан, кинотеатр
"Барон 2" покажут в кинотеатрах России и Узбекистана
Продолжение нашумевшего "Барона" увидят зрители России и Узбекистана. Детали выяснил корреспондент Sputnik.
ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Продолжение нашумевшего в Узбекистане фильма “Барон” покажут в кинотеатрах России и Узбекистана. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал режиссер картины Рустам Саъдиев.
По его словам, фильм практически готов к показу и в ближайший месяц выйдет на большие экраны сразу двух стран.
“Фильм "Барон 2" практически готов. В июле его покажут в Москве специально для специалистов и представителей СМИ. В августе запланирована большая премьера фильма в Узбекистане и России”, - рассказал режиссер Рустам Саъдиев.
Фильм “Барон 2” — это совместный кинопроект Агентства кинематографии Узбекистана с российскими компаниями. Сотрудничество в этой области развивается стабильно. В этом году уже состоялись премьеры двух фильмов также снятых совместными усилиями представителей двух стран — это "Солнце на вкус" и "Подарок Пери".
Их показ прошел в рамках недели молодежи и кино в Ташкенте с 27 июня по 3 июля.
“Оба фильма рассчитаны на детей и подростков, созданы в жанрах приключений, сказок и семейного фэнтези и были встречены молодежью с большим интересом. Я думаю, что фильмы, снятые в сотрудничестве с опытными российскими кинематографистами, обязательно дадут свои результаты", - сказал заместитель директор киностудии "Ёшлик", сценарист Азиз Курбанов.
Развивается взаимодействие между странами и в области кинематографического образования. В столице Узбекистана открыт филиал Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).
Изначально студенты обучались по направлениям "драматургия" и "кинорежиссура", сейчас квоты приема распределены по другим направлениям киноиндустрии. Актерское мастерство студентам преподает заслуженный артист России Фарход Махмудов.
С целью демонстрации новых фильмов между двумя странами регулярно проводятся "Дни узбекского кино" в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и "Дни российского кино" в Ташкенте.