https://uz.sputniknews.ru/20220714/baron-2-pokajut-v-kinoteatrax-rossii-i-uzbekistana-26198856.html

"Барон 2" покажут в кинотеатрах России и Узбекистана

"Барон 2" покажут в кинотеатрах России и Узбекистана

Продолжение нашумевшего "Барона" увидят зрители России и Узбекистана. Детали выяснил корреспондент Sputnik.

2022-07-14T20:02+0500

2022-07-14T20:02+0500

2022-07-14T20:02+0500

культура

узбекистан

кинотеатр

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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Продолжение нашумевшего в Узбекистане фильма “Барон” покажут в кинотеатрах России и Узбекистана. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал режиссер картины Рустам Саъдиев.По его словам, фильм практически готов к показу и в ближайший месяц выйдет на большие экраны сразу двух стран.Фильм “Барон 2” — это совместный кинопроект Агентства кинематографии Узбекистана с российскими компаниями. Сотрудничество в этой области развивается стабильно. В этом году уже состоялись премьеры двух фильмов также снятых совместными усилиями представителей двух стран — это "Солнце на вкус" и "Подарок Пери".Их показ прошел в рамках недели молодежи и кино в Ташкенте с 27 июня по 3 июля.Развивается взаимодействие между странами и в области кинематографического образования. В столице Узбекистана открыт филиал Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). Изначально студенты обучались по направлениям "драматургия" и "кинорежиссура", сейчас квоты приема распределены по другим направлениям киноиндустрии. Актерское мастерство студентам преподает заслуженный артист России Фарход Махмудов.С целью демонстрации новых фильмов между двумя странами регулярно проводятся "Дни узбекского кино" в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и "Дни российского кино" в Ташкенте.

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узбекистан, кинотеатр