https://uz.sputniknews.ru/20220714/kak-stat-chastnym-notariusom-v-uzbekistane--podrobnosti-26168597.html
Как стать частным нотариусом в Узбекистане – подробности
Как стать частным нотариусом в Узбекистане – подробности
О новых требованиях и необходимых процедурах – читайте в нашем материале.
2022-07-14T07:33+0500
2022-07-14T07:33+0500
2022-07-14T07:33+0500
общество
узбекистан
нотариус
частный нотариус
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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Правительство республики постановлением утвердило Административный регламент оказания госуслуг по организации квалификационного экзамена на занятие частной нотариальной деятельностью.Таким образом, с 1 июля начать частную нотариальную деятельность возможно после сдачи квалификационного экзамена и получения лицензии через информационную систему "Лицензия" или портал ЕПИГУ.Согласно постановлению частный нотариус должен соответствовать следующим требованиям:При этом, если претендент на должность частного нотариуса проработал судьей или помощником нотариуса пять лет и более, либо ранее занимал руководящую должность, связанную с нотариальной деятельностью, в органах юстиции, то такой кандидат будет допущен к квалификационному экзамену без стажировки.Нельзя стать частным нотариусом при следующих обстоятельствах:При этом, Министерство юстиции и его областные филиалы, а также Ташкентское городское управление юстиции являются лицензирующими органами.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, нотариус, частный нотариус
Как стать частным нотариусом в Узбекистане – подробности
О новых требованиях и необходимых процедурах – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik.
Правительство республики постановлением
утвердило Административный регламент оказания госуслуг по организации квалификационного экзамена на занятие частной нотариальной деятельностью.
Таким образом, с 1 июля начать частную нотариальную деятельность возможно после сдачи квалификационного экзамена и получения лицензии через информационную систему "Лицензия" или портал ЕПИГУ.
Согласно постановлению частный нотариус должен соответствовать следующим требованиям:
наличие высшего юридического образования и стажа по специальности не менее трех лет, в том числе стажировки длительностью не менее одного года в нотариальной конторе.
При этом, если претендент на должность частного нотариуса проработал судьей или помощником нотариуса пять лет и более, либо ранее занимал руководящую должность, связанную с нотариальной деятельностью, в органах юстиции, то такой кандидат будет допущен к квалификационному экзамену без стажировки.
Нельзя стать частным нотариусом при следующих обстоятельствах:
наличие недееспособности или ограниченной дееспособности;
наличие судимости за умышленное преступление или правонарушение, несовместимое с профессиональной деятельностью.
При этом, Министерство юстиции и его областные филиалы, а также Ташкентское городское управление юстиции являются лицензирующими органами.