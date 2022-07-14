https://uz.sputniknews.ru/20220714/kak-stat-chastnym-notariusom-v-uzbekistane--podrobnosti-26168597.html

Как стать частным нотариусом в Узбекистане – подробности

Как стать частным нотариусом в Узбекистане – подробности

О новых требованиях и необходимых процедурах – читайте в нашем материале.

2022-07-14T07:33+0500

2022-07-14T07:33+0500

2022-07-14T07:33+0500

общество

узбекистан

нотариус

частный нотариус

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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Правительство республики постановлением утвердило Административный регламент оказания госуслуг по организации квалификационного экзамена на занятие частной нотариальной деятельностью.Таким образом, с 1 июля начать частную нотариальную деятельность возможно после сдачи квалификационного экзамена и получения лицензии через информационную систему "Лицензия" или портал ЕПИГУ.Согласно постановлению частный нотариус должен соответствовать следующим требованиям:При этом, если претендент на должность частного нотариуса проработал судьей или помощником нотариуса пять лет и более, либо ранее занимал руководящую должность, связанную с нотариальной деятельностью, в органах юстиции, то такой кандидат будет допущен к квалификационному экзамену без стажировки.Нельзя стать частным нотариусом при следующих обстоятельствах:При этом, Министерство юстиции и его областные филиалы, а также Ташкентское городское управление юстиции являются лицензирующими органами.

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узбекистан, нотариус, частный нотариус