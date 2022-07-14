https://uz.sputniknews.ru/20220714/mirziyoev-i-berdymuxamedov-nastroeny-na-polnomasshtabnoe-strategicheskoe-partnerstvo-26200876.html
Мирзиёев и Бердымухамедов настроены на полномасштабное стратегическое партнерство
Мирзиёев и Бердымухамедов настроены на полномасштабное стратегическое партнерство
Шавкат Мирзиёев назвал встречу с туркменским коллегой “содержательной и открытой”. По его словам, она послужит вывести сотрудничество между двумя странами на новый, еще более высокий уровень.
2022-07-14T20:26+0500
2022-07-14T20:26+0500
2022-07-14T20:26+0500
политика
шавкат мирзиёев
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов подтвердили настрой на развитие и расширение полномасштабного стратегического партнерства, сообщает по итогам переговоров двух лидеров пресс-служба президента Узбекистана.Встречу с туркменским коллегой Шавкат Мирзиёев назвал “содержательной и открытой”. По его словам, она послужит вывести сотрудничество между двумя странами на новый, еще более высокий уровень.Он отметил, что укрепление всестороннего сотрудничества с Туркменистаном – безусловный приоритет внешней политики Узбекистана.Важным итогом стало принятие решений по ряду перспективных направлений, реализации проектов промышленной кооперации, увеличению взаимного товарооборота, созданию зоны приграничной торговли, открытию совместного проектного офиса.Достигнуты договоренности по расширению взаимовыгодного сотрудничества в автомобилестроении, химической, электротехнической, текстильной отраслях, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.В этих целях принята среднесрочная Программа торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации.В центре внимания на переговорах традиционно были вопросы развития культурно-гуманитарного сотрудничества. Достигнута договоренность об активном развитии научных и академических обменов, поддержке программ в области инноваций.Решено и далее проводить на взаимной основе Дни культуры и кино Узбекистана и Туркменистана, продвигать совместные проекты в области туризма.В ходе переговоров обсуждены вопросы укрепления безопасности и стабильности в регионе. Отмечена особая важность площадки Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.Состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Главы государств подтвердили готовность и далее совместно работать в целях социально-экономического восстановления этой страны.Подчеркнута важность продолжения активных контактов и взаимной поддержки в рамках институтов ООН, СНГ, ОИС, Организации тюркских государств и других структур.Также Мирзиёев пригласил туркменского коллегу принять участие в предстоящем очередном саммите ШОС в Самарканде в качестве почетного гостя.
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шавкат мирзиёев, сотрудничество
Мирзиёев и Бердымухамедов настроены на полномасштабное стратегическое партнерство
Шавкат Мирзиёев назвал встречу с туркменским коллегой “содержательной и открытой”. По его словам, она послужит вывести сотрудничество между двумя странами на новый, еще более высокий уровень.
ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов подтвердили настрой на развитие и расширение полномасштабного стратегического партнерства, сообщает по итогам переговоров двух лидеров пресс-служба президента Узбекистана.
Встречу с туркменским коллегой Шавкат Мирзиёев назвал “содержательной и открытой”. По его словам, она послужит вывести сотрудничество между двумя странами на новый, еще более высокий уровень.
“Мы подробно обсудили все актуальные вопросы двусторонней повестки. Обменялись оценками нынешнего состояния сотрудничества и отметили большой прогресс. Определили приоритеты дальнейшей совместной работы в политической, торгово-экономической, транспортной, водно-энергетической и гуманитарной сферах”, - рассказал журналистам Мирзиёев.
Он отметил, что укрепление всестороннего сотрудничества с Туркменистаном – безусловный приоритет внешней политики Узбекистана.
Важным итогом стало принятие решений по ряду перспективных направлений, реализации проектов промышленной кооперации, увеличению взаимного товарооборота, созданию зоны приграничной торговли, открытию совместного проектного офиса.
Достигнуты договоренности по расширению взаимовыгодного сотрудничества в автомобилестроении, химической, электротехнической, текстильной отраслях, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.
В этих целях принята среднесрочная Программа торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации.
В центре внимания на переговорах традиционно были вопросы развития культурно-гуманитарного сотрудничества. Достигнута договоренность об активном развитии научных и академических обменов, поддержке программ в области инноваций.
Решено и далее проводить на взаимной основе Дни культуры и кино Узбекистана и Туркменистана, продвигать совместные проекты в области туризма.
В ходе переговоров обсуждены вопросы укрепления безопасности и стабильности в регионе. Отмечена особая важность площадки Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.
Состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Главы государств подтвердили готовность и далее совместно работать в целях социально-экономического восстановления этой страны.
Подчеркнута важность продолжения активных контактов и взаимной поддержки в рамках институтов ООН, СНГ, ОИС, Организации тюркских государств и других структур.
Также Мирзиёев пригласил туркменского коллегу принять участие в предстоящем очередном саммите ШОС в Самарканде в качестве почетного гостя.