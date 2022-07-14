https://uz.sputniknews.ru/20220714/nazvana-neojidannaya-polza-abrikosov-26201475.html

Названа неожиданная польза абрикосов

Названа неожиданная польза абрикосов

Диетолог назвала неожиданные полезные свойства абрикосов. Как оказалось, они возвращают остроту зрения, утоляют жажду и не только.

2022-07-14T23:02+0500

2022-07-14T23:02+0500

2022-07-14T23:02+0500

это интересно

абрикосы

диетолог

зрение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1d/22444080_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_6d865bcd7d05d40c1a9a53cf1e6566b9.jpg

Неожиданные полезные свойства абрикосов в беседе с "Вечерней Москвой" поведала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, они не только возвращает остроту зрения, но и укрепляет сосуды, благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы. Также этот фрукт способен утолять жажду в жаркий летний день, поскольку на 85 процентов состоит из воды, объясняет она.Помимо этого абрикосы улучшают память, повышают стрессоустойчивость и придают организму сил во время борьбы с вирусными заболеваниями.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абрикосы, диетолог, зрение