https://uz.sputniknews.ru/20220714/nazvana-neojidannaya-polza-abrikosov-26201475.html
Названа неожиданная польза абрикосов
Названа неожиданная польза абрикосов
Диетолог назвала неожиданные полезные свойства абрикосов. Как оказалось, они возвращают остроту зрения, утоляют жажду и не только.
2022-07-14T23:02+0500
2022-07-14T23:02+0500
2022-07-14T23:02+0500
это интересно
абрикосы
диетолог
зрение
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Неожиданные полезные свойства абрикосов в беседе с "Вечерней Москвой" поведала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, они не только возвращает остроту зрения, но и укрепляет сосуды, благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы. Также этот фрукт способен утолять жажду в жаркий летний день, поскольку на 85 процентов состоит из воды, объясняет она.Помимо этого абрикосы улучшают память, повышают стрессоустойчивость и придают организму сил во время борьбы с вирусными заболеваниями.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абрикосы, диетолог, зрение
Названа неожиданная польза абрикосов
Диетолог назвала неожиданные полезные свойства абрикосов. Как оказалось, они возвращают остроту зрения, утоляют жажду и не только.
Неожиданные полезные свойства абрикосов в беседе с "Вечерней Москвой"
поведала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, они не только возвращает остроту зрения, но и укрепляет сосуды, благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы.
Также этот фрукт способен утолять жажду в жаркий летний день, поскольку на 85 процентов состоит из воды, объясняет она.
Помимо этого абрикосы улучшают память, повышают стрессоустойчивость и придают организму сил во время борьбы с вирусными заболеваниями.