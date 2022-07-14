https://uz.sputniknews.ru/20220714/rossiyskomu-xoldingu-predlagayut-modernizirovat-aeroport-v-fergane-26201299.html

Российскому холдингу предлагают модернизировать аэропорт в Фергане

Российскому холдингу предлагают модернизировать аэропорт в Фергане

Хоким Ферганской области обсудил с руководством российского холдинга "Аэропорты регионов" возможность реконструкции аэропорта Ферганы, а также создание авиакомпании, обслуживающей местные рейсы на самолетах Sukhoi Superjet 100.

2022-07-14T22:31+0500

2022-07-14T22:31+0500

2022-07-14T22:31+0500

общество

холдинг

аэропорт

фергана

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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров принял представителей российского холдинга "Аэропорты регионов", сообщает пресс-служба областной администрации.На встрече обсуждена возможность участие российской компании в реконструкции и модернизации аэропорта Ферганы. Данный проект является перспективным с учетом численности населения приграничных областей Ферганской долины и соседних стран, отмечается в сообщении.Также состоялся обмен мнениями по проекту строительства единого крупного аэропорта для регионов Ферганской долины.Кроме того, достигнута договоренность о размещении в аэропорту Ферганы авиакомпании, обслуживающей местные рейсы на самолетах средней дальности Sukhoi Superjet 100, которые холдинг "Аэропорты регионов" планирует создать в Узбекистане."Аэропорты Регионов" – ведущий аэропортовый холдинг России. На сегодняшний день в него входят международные аэропорты в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове.Также компания реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.По итогам 2019 года услугами аэропортов УК "Аэропорты Регионов" воспользовалось 15,5 млн пассажиров. Инвестиционная программа холдинга до 2021 года превышает 70 млрд рублей.

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холдинг, аэропорт, фергана