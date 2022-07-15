https://uz.sputniknews.ru/20220715/astronomy-poluchili-neobychnyy-radiosignal-iz-dalekoy-galaktiki-26201630.html
Астрономы получили необычный радиосигнал из далекой галактики
Астрономы получили необычный радиосигнал из далекой галактики
Астрономы получили необычно долгий сигнал из космоса. Он длился около 3 секунд. Это делает его самым продолжительным и частым. Ученые пока не знают, что издает такой сигнал.
2022-07-15T07:02+0500
2022-07-15T07:02+0500
2022-07-15T09:30+0500
это интересно
астрономия
галактика
космос
ученые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/07/24419605_0:617:2048:1769_1920x0_80_0_0_2c6715b4e4586d93bce843e9670ac51f.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Астрономы Массачусетского технологического университета обнаружили необычный радиосигнал FRB из космоса, пишет Газета.ru со ссылкой на журнал Nature.FRB — очень сильный всплеск радиоволн неизвестного астрофизического происхождения, который обычно длится не более нескольких миллисекунд. Однако зафиксированный учеными сигнал FRB 20191221A длился до трех секунд. Это делает его самым продолжительным и частым — всплески радиоволн повторяются каждые 0,2 секунды.Пока ученые не знают точно, что издает такой сигнал. Возможно, он может происходить от нейтронной звезды — радиопульсара или магнетара.Астрономы считают, что этот сигнал можно будет использовать для измерения скорости, с которой расширяется Вселенная.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/07/24419605_0:425:2048:1961_1920x0_80_0_0_af5b7f3da20ec848f70a49b167953286.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
астрономия, галактика, космос, ученые
Астрономы получили необычный радиосигнал из далекой галактики
07:02 15.07.2022 (обновлено: 09:30 15.07.2022)
Астрономы получили необычно долгий сигнал из космоса. Он длился около трех секунд. Это делает его самым продолжительным и частым. Ученые пока не знают, что издает такой сигнал.
ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik.
Астрономы Массачусетского технологического университета обнаружили необычный радиосигнал FRB из космоса, пишет
Газета.ru со ссылкой на журнал Nature.
FRB — очень сильный всплеск радиоволн неизвестного астрофизического происхождения, который обычно длится не более нескольких миллисекунд.
Однако зафиксированный учеными сигнал FRB 20191221A длился до трех секунд. Это делает его самым продолжительным и частым — всплески радиоволн повторяются каждые 0,2 секунды.
Пока ученые не знают точно, что издает такой сигнал. Возможно, он может происходить от нейтронной звезды — радиопульсара или магнетара.
Астрономы считают, что этот сигнал можно будет использовать для измерения скорости, с которой расширяется Вселенная.