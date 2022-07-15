https://uz.sputniknews.ru/20220715/astronomy-poluchili-neobychnyy-radiosignal-iz-dalekoy-galaktiki-26201630.html

Астрономы получили необычный радиосигнал из далекой галактики

Астрономы получили необычный радиосигнал из далекой галактики

Астрономы получили необычно долгий сигнал из космоса. Он длился около 3 секунд. Это делает его самым продолжительным и частым. Ученые пока не знают, что издает такой сигнал.

2022-07-15T07:02+0500

2022-07-15T07:02+0500

2022-07-15T09:30+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Астрономы Массачусетского технологического университета обнаружили необычный радиосигнал FRB из космоса, пишет Газета.ru со ссылкой на журнал Nature.FRB — очень сильный всплеск радиоволн неизвестного астрофизического происхождения, который обычно длится не более нескольких миллисекунд. Однако зафиксированный учеными сигнал FRB 20191221A длился до трех секунд. Это делает его самым продолжительным и частым — всплески радиоволн повторяются каждые 0,2 секунды.Пока ученые не знают точно, что издает такой сигнал. Возможно, он может происходить от нейтронной звезды — радиопульсара или магнетара.Астрономы считают, что этот сигнал можно будет использовать для измерения скорости, с которой расширяется Вселенная.

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