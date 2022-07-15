https://uz.sputniknews.ru/20220715/putin-naznachil-novogo-glavu-roskosmosa-26227803.html
Путин назначил нового главу Роскосмоса
Путин назначил нового главу Роскосмоса
Борисов сменил Рогозина на посту гендиректора Роскосмоса.
2022-07-15T17:15+0500
2022-07-15T17:15+0500
2022-07-15T17:15+0500
россия
дмитрий рогозин
роскосмос
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса". Новым главой ведомства назначен Юрий Борисов, ранее занимавший пост вице-премьера РФ.Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Рогозин возглавлял госкорпорацию с 24 мая 2018 года. До этого он занимал долность заместителя главы правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Этот пост после назначения Рогозина в "Роскосмос" занял Борисов.До назначения на пост вице-премьера Борисов был заместителем министра обороны с 2012 года.Читайте также:Байден-младший топит Байдена-старшего
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дмитрий рогозин, роскосмос, владимир путин
Путин назначил нового главу Роскосмоса
Борисов сменил Рогозина на посту гендиректора Роскосмоса.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса".
Новым главой ведомства назначен Юрий Борисов, ранее занимавший пост вице-премьера РФ.
Соответствующий указ
опубликован на сайте Кремля.
Рогозин возглавлял госкорпорацию с 24 мая 2018 года. До этого он занимал долность заместителя главы правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Этот пост после назначения Рогозина в "Роскосмос" занял Борисов.
До назначения на пост вице-премьера Борисов был заместителем министра обороны с 2012 года.