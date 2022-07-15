https://uz.sputniknews.ru/20220715/strany-shos-uvelichat-dolyu-natsvalyut-vo-vzaimoraschetax-26221587.html

Страны ШОС увеличат долю нацвалют во взаиморасчетах

Страны ШОС увеличат долю нацвалют во взаиморасчетах

В Ташкенте проходит совещание министров промышленности ШОС

2022-07-15T13:45+0500

2022-07-15T13:45+0500

2022-07-15T13:47+0500

политика

шос

валюта

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Странам ШОС необходимо расширить практику использования национальных валют во взаиморасчетах внутри организации, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев на совещании министров, передает корреспондент Sputnik.Ранее Груздев рассказала, что Напомним: Сегодня в Ташкенте под председательством Узбекистана проходят совещание министров промышленности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и VIII заседание Совета по промышленной политике государств-участников Содружества независимых государств (СНГ).

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