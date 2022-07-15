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Страны ШОС увеличат долю нацвалют во взаиморасчетах
Страны ШОС увеличат долю нацвалют во взаиморасчетах
В Ташкенте проходит совещание министров промышленности ШОС
2022-07-15T13:45+0500
2022-07-15T13:45+0500
2022-07-15T13:47+0500
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Странам ШОС необходимо расширить практику использования национальных валют во взаиморасчетах внутри организации, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев на совещании министров, передает корреспондент Sputnik.Ранее Груздев рассказала, что Напомним: Сегодня в Ташкенте под председательством Узбекистана проходят совещание министров промышленности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и VIII заседание Совета по промышленной политике государств-участников Содружества независимых государств (СНГ).
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шос, валюта
Страны ШОС увеличат долю нацвалют во взаиморасчетах
13:45 15.07.2022 (обновлено: 13:47 15.07.2022)
В Ташкенте проходит Совещание министров промышленности государств-членов ШОС.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Странам ШОС необходимо расширить практику использования национальных валют во взаиморасчетах внутри организации, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев на совещании министров, передает корреспондент Sputnik.
"В настоящее время финансовыми ведомствами наших стран ведется работа по согласованию дорожной карты государств-членов ШОС по постепенному увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах. Надеемся на скорое согласование и активизацию этого процесса", - объяснил Груздев.
Ранее Груздев рассказала, что
Напомним: Сегодня в Ташкенте под председательством Узбекистана проходят совещание министров промышленности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и VIII заседание Совета по промышленной политике государств-участников Содружества независимых государств (СНГ).