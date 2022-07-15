https://uz.sputniknews.ru/20220715/uzbekistan-primet-uchastie-v-turisticheskom-forume-v-moskve-26230461.html

Узбекистан примет участие в туристическом форуме в Москве

Узбекистан примет участие в туристическом форуме в Москве

Туристический форум пройдет в августе в столице России на территории ВДНХ.

2022-07-15T19:21+0500

2022-07-15T19:21+0500

2022-07-15T19:21+0500

туризм

узбекистан

туризм

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вднх

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ТАШКЕНТ, 15 июл - РИА Новости. Узбекистан примет участие в российском туристическом форуме "Путешествуй!". Он состоится в Москве с 4 по 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.Также в ведомстве уточнили, что в этом году Узбекистан является страной-партнером форума. В течение четырех дней на форуме будут представлены туристический потенциал, культура, традиции и творчество ремесленников страны на площадке размером 225 кв. м.Напомним: российский туристический форум "Путешествуй!" – это мероприятие нового поколения, посвященное современной туристической индустрии во всем ее многообразии.На одной площадке будут продемонстрированы возможности российских регионов, от известных маршрутов для путешествий до необычных форматов, набирающих популярность: глэмпинг, автотуризм, гастрономические туры и экопоходы, образовательный и медицинский туризм и многое другое.Также в ходе мероприятия представители власти и бизнеса, ведущие эксперты и создатели инновационных цифровых сервисов обсуждают идеи для развития отрасли. Для гостей мероприятия проводят мастер-классы, проходит выставка туристических маршрутов и курортов в России и за рубежом, а также выступают известные тревел-блогеры.

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