https://uz.sputniknews.ru/20220715/uzbekistan-primet-uchastie-v-turisticheskom-forume-v-moskve-26230461.html
Узбекистан примет участие в туристическом форуме в Москве
Узбекистан примет участие в туристическом форуме в Москве
Туристический форум пройдет в августе в столице России на территории ВДНХ.
2022-07-15T19:21+0500
2022-07-15T19:21+0500
2022-07-15T19:21+0500
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ТАШКЕНТ, 15 июл - РИА Новости. Узбекистан примет участие в российском туристическом форуме "Путешествуй!". Он состоится в Москве с 4 по 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.Также в ведомстве уточнили, что в этом году Узбекистан является страной-партнером форума. В течение четырех дней на форуме будут представлены туристический потенциал, культура, традиции и творчество ремесленников страны на площадке размером 225 кв. м.Напомним: российский туристический форум "Путешествуй!" – это мероприятие нового поколения, посвященное современной туристической индустрии во всем ее многообразии.На одной площадке будут продемонстрированы возможности российских регионов, от известных маршрутов для путешествий до необычных форматов, набирающих популярность: глэмпинг, автотуризм, гастрономические туры и экопоходы, образовательный и медицинский туризм и многое другое.Также в ходе мероприятия представители власти и бизнеса, ведущие эксперты и создатели инновационных цифровых сервисов обсуждают идеи для развития отрасли. Для гостей мероприятия проводят мастер-классы, проходит выставка туристических маршрутов и курортов в России и за рубежом, а также выступают известные тревел-блогеры.
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узбекистан, туризм, форум, москва, россия, вднх
Узбекистан примет участие в туристическом форуме в Москве
Туристический форум пройдет в августе на территории ВДНХ.
ТАШКЕНТ, 15 июл - РИА Новости.
Узбекистан примет участие в российском туристическом форуме "Путешествуй!". Он состоится в Москве с 4 по 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба
министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.
"ГУП "Национальный PR-центр" при министерстве туризма и культурного наследия Республики Узбекистан ведет подготовку к участию в работе Российского туристического форума "Путешествуй!", который состоится с 4 по 7 августа 2022 года в Москве на территории ВДНХ", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Также в ведомстве уточнили, что в этом году Узбекистан является страной-партнером форума. В течение четырех дней на форуме будут представлены туристический потенциал, культура, традиции и творчество ремесленников страны на площадке размером 225 кв. м.
"Принимая во внимание факт роста спроса на Узбекистан как туристическое направление со стороны российских туристов, ГУП "Национальный PR-центр" приглашает субъектов туристической деятельности принять участие на стенде", - добавили в министерстве.
Напомним: российский туристический форум "Путешествуй!" – это мероприятие нового поколения, посвященное современной туристической индустрии во всем ее многообразии.
На одной площадке будут продемонстрированы возможности российских регионов, от известных маршрутов для путешествий до необычных форматов, набирающих популярность: глэмпинг, автотуризм, гастрономические туры и экопоходы, образовательный и медицинский туризм и многое другое.
Также в ходе мероприятия представители власти и бизнеса, ведущие эксперты и создатели инновационных цифровых сервисов обсуждают идеи для развития отрасли. Для гостей мероприятия проводят мастер-классы, проходит выставка туристических маршрутов и курортов в России и за рубежом, а также выступают известные тревел-блогеры.