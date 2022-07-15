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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220715/vuz-shkola-roddom--jurnalisty-pobyvali-v-zdaniyax-postradavshix-ot-obstrelov-vsu---video-26234267.html
ВУЗ, школа, роддом – журналисты побывали в зданиях, пострадавших от обстрелов ВСУ - видео
ВУЗ, школа, роддом – журналисты побывали в зданиях, пострадавших от обстрелов ВСУ - видео
Корреспонденты из Бишкека показали, как живет Донбасс под постоянными обстрелами со стороны украинских войск.
2022-07-15T22:25+0500
2022-07-15T22:25+0500
специальная военная операция россии в донбассе
донбасс
журналисты
обстрел
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ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Корреспонденты Sputnik Кыргызстан побывали в единственной мечети Донецка. Она не работает уже восемь лет — из-за прилетов снарядов и мин со стороны Украины.Зашли журналисты и в среднюю школу города Донецка, пострадавшую от обстрелов 30 мая. По счастливой случайности дети не пострадали.Даже во время съёмок на соседней улице были слышны взрывы. Что происходит в Донецке сегодня — смотрите в репортаже Sputnik Кыргызстан.
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донбасс, журналисты, обстрел

ВУЗ, школа, роддом – журналисты побывали в зданиях, пострадавших от обстрелов ВСУ - видео

22:25 15.07.2022
© Sputnik / Sergey Averin / Перейти в фотобанкЖилой дом в центре города Ясиноватая в Донецкой области, пострадавший в результате обстрела
Жилой дом в центре города Ясиноватая в Донецкой области, пострадавший в результате обстрела - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2022
© Sputnik / Sergey Averin
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Корреспонденты из Бишкека показали, как живет Донбасс под постоянными обстрелами со стороны украинских войск.
ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Корреспонденты Sputnik Кыргызстан побывали в единственной мечети Донецка. Она не работает уже восемь лет — из-за прилетов снарядов и мин со стороны Украины.
Зашли журналисты и в среднюю школу города Донецка, пострадавшую от обстрелов 30 мая. По счастливой случайности дети не пострадали.
"Дистанционное обучение тогда было, здесь находились только учителя, которые проводили занятия на дистнационке. Здесь и учителя получили ранения, и двое человек погибло", - рассказывает жительница города Ирина.
Даже во время съёмок на соседней улице были слышны взрывы. Что происходит в Донецке сегодня — смотрите в репортаже Sputnik Кыргызстан.
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