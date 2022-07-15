https://uz.sputniknews.ru/20220715/vuz-shkola-roddom--jurnalisty-pobyvali-v-zdaniyax-postradavshix-ot-obstrelov-vsu---video-26234267.html
ВУЗ, школа, роддом – журналисты побывали в зданиях, пострадавших от обстрелов ВСУ - видео
ВУЗ, школа, роддом – журналисты побывали в зданиях, пострадавших от обстрелов ВСУ - видео
Корреспонденты из Бишкека показали, как живет Донбасс под постоянными обстрелами со стороны украинских войск.
2022-07-15T22:25+0500
2022-07-15T22:25+0500
2022-07-15T22:25+0500
специальная военная операция россии в донбассе
донбасс
журналисты
обстрел
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https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/713/09/7130989_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2e0a63985731dd3ef34046bf5b3a2b43.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Корреспонденты Sputnik Кыргызстан побывали в единственной мечети Донецка. Она не работает уже восемь лет — из-за прилетов снарядов и мин со стороны Украины.Зашли журналисты и в среднюю школу города Донецка, пострадавшую от обстрелов 30 мая. По счастливой случайности дети не пострадали.Даже во время съёмок на соседней улице были слышны взрывы. Что происходит в Донецке сегодня — смотрите в репортаже Sputnik Кыргызстан.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
донбасс, журналисты, обстрел
ВУЗ, школа, роддом – журналисты побывали в зданиях, пострадавших от обстрелов ВСУ - видео
Корреспонденты из Бишкека показали, как живет Донбасс под постоянными обстрелами со стороны украинских войск.
ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Корреспонденты Sputnik Кыргызстан побывали в единственной мечети Донецка. Она не работает уже восемь лет — из-за прилетов снарядов и мин со стороны Украины.
Зашли журналисты и в среднюю школу города Донецка, пострадавшую от обстрелов 30 мая. По счастливой случайности дети не пострадали.
"Дистанционное обучение тогда было, здесь находились только учителя, которые проводили занятия на дистнационке. Здесь и учителя получили ранения, и двое человек погибло", - рассказывает жительница города Ирина.
Даже во время съёмок на соседней улице были слышны взрывы. Что происходит в Донецке сегодня — смотрите в репортаже Sputnik Кыргызстан.