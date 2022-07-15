https://uz.sputniknews.ru/20220715/vuz-shkola-roddom--jurnalisty-pobyvali-v-zdaniyax-postradavshix-ot-obstrelov-vsu---video-26234267.html

ВУЗ, школа, роддом – журналисты побывали в зданиях, пострадавших от обстрелов ВСУ - видео

ВУЗ, школа, роддом – журналисты побывали в зданиях, пострадавших от обстрелов ВСУ - видео

Корреспонденты из Бишкека показали, как живет Донбасс под постоянными обстрелами со стороны украинских войск.

2022-07-15T22:25+0500

2022-07-15T22:25+0500

2022-07-15T22:25+0500

специальная военная операция россии в донбассе

донбасс

журналисты

обстрел

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/713/09/7130989_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2e0a63985731dd3ef34046bf5b3a2b43.jpg

ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Корреспонденты Sputnik Кыргызстан побывали в единственной мечети Донецка. Она не работает уже восемь лет — из-за прилетов снарядов и мин со стороны Украины.Зашли журналисты и в среднюю школу города Донецка, пострадавшую от обстрелов 30 мая. По счастливой случайности дети не пострадали.Даже во время съёмок на соседней улице были слышны взрывы. Что происходит в Донецке сегодня — смотрите в репортаже Sputnik Кыргызстан.

донбасс

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

донбасс, журналисты, обстрел