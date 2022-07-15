https://uz.sputniknews.ru/20220715/xokkeynyy-klub-xumo-vozvraschaetsya-na-led-26201775.html

Хоккейный клуб "Хумо" возвращается на лёд

Хоккейный клуб "Хумо" возвращается на лёд

Спустя два года ташкентский хоккейный клуб "Хумо" вновь выступит на международном чемпионате.

2022-07-15T07:33+0500

2022-07-15T07:33+0500

2022-07-15T09:28+0500

спорт

хоккейный клуб "хумо"

чемпионат

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ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Столичная команда "Хумо" в стартующем сезоне будет играть в Открытом чемпионате Республики Казахстан Pro Hokei Ligasy, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе клуба.Таким образом, после двухлетней паузы, вызванной пандемией коронавируса, столичные хоккеисты вновь примет участие в международных соревнованиях.Чемпионат Pro hokei ligasi стартует 10 сентября и продлится до апреля 2023 года. В нем примут участие 13 команд из Казахстана. Узбекистан будет представлять "Хумо".Последний раз команда выступала в международных турнирах в сезоне 2019-2020 Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), где добралась до 1/4 финала.Тогда ташкентская команда должна была повести серию игр с московской “Звездой”, но весной 2020 года соревнования остановила коронавирусная пандемия.Читайте также:Хоккейный клуб "Хумо" признан прорывом годаВалерий Каменский: "Хумо" — пример успешного спортивного проекта

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

хоккейный клуб "хумо", чемпионат