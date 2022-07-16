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https://uz.sputniknews.ru/20220716/26252184.html
Массаж со змеями и другие "змеиные отношения"
Массаж со змеями и другие "змеиные отношения"
Змеи всегда одновременно завораживали и пугали людей. Смотрите подборку фото самых экстравагантных взаимоотношений людей с пресмыкающимися в нашем материале.
2022-07-16T22:21+0500
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фото
ядовитая змея
отношения
фотолента
люди
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фото, ядовитая змея, отношения, фотолента, люди

Массаж со змеями и другие "змеиные отношения"

22:21 16.07.2022
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Змеи всегда одновременно завораживали и пугали людей. Смотрите подборку фото самых экстравагантных взаимоотношений людей с пресмыкающимися в нашем материале.
© AFP 2022 / Roslan Rahman

Модель с питоном на показе нижнего белья марки Triumph на Сингапурском фестивале моды 3 апреля 2008 года.

Модель с питоном на показе нижнего белья марки Triumph на Сингапурском фестивале моды 3 апреля 2008 года. - Sputnik Узбекистан
1/13
© AFP 2022 / Roslan Rahman

Модель с питоном на показе нижнего белья марки Triumph на Сингапурском фестивале моды 3 апреля 2008 года.

© AFP 2022 / Shammi Mehra

Заклинатель змей из Индии держит змей, пока другой человек наливает молоко. Во время фестиваля "Нагапанчами" предлагают молоко, бананы и кокосы змеям в надежде, что это защитит их от укусов змей в течение года. Джаландхар, 1 августа 2014 года.

Заклинатель змей из Индии держит змей, пока другой человек наливает молоко. Во время фестиваля &quot;Нагапанчами&quot; предлагают молоко, бананы и кокосы змеям в надежде, что это защитит их от укусов змей в течение года. Джаландхар, 1 августа 2014 года. - Sputnik Узбекистан
2/13
© AFP 2022 / Shammi Mehra

Заклинатель змей из Индии держит змей, пока другой человек наливает молоко. Во время фестиваля "Нагапанчами" предлагают молоко, бананы и кокосы змеям в надежде, что это защитит их от укусов змей в течение года. Джаландхар, 1 августа 2014 года.

© AP Photo / Ng Han Guan

Китайская девушка проглатывает часть змеи во время представления на ярмарке в храме Дитан на третий день китайского Нового года. Пекине, Китай, 5 февраля 2011 г.

Китайская девушка проглатывает часть змеи во время представления на ярмарке в храме Дитан на третий день китайского Нового года. Пекине, Китай, 5 февраля 2011 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Ng Han Guan

Китайская девушка проглатывает часть змеи во время представления на ярмарке в храме Дитан на третий день китайского Нового года. Пекине, Китай, 5 февраля 2011 г.

© Sputnik / Vitaliy AnkovЗмеиное шоу.
Змеиное шоу в Таиланде - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vitaliy Ankov
Змеиное шоу.
© AFP 2022 / Patrick Hamilton

Японская теннисистка Наоми Осака несет оливкового питона во время посещения заповедника Lone Pine Koala Sanctuary в Брисбене, 27 декабря 2018 года.

Японская теннисистка Наоми Осака несет оливкового питона во время посещения заповедника Lone Pine Koala Sanctuary в Брисбене, 27 декабря 2018 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Patrick Hamilton

Японская теннисистка Наоми Осака несет оливкового питона во время посещения заповедника Lone Pine Koala Sanctuary в Брисбене, 27 декабря 2018 года.

© AFP 2022 / Ahmad Gharabli

Палестинец Омар Ибрагим играет с питоном-альбиносом Молурусом в своем доме городе Наблус на Западном берегу, 10 февраля 2016 года. Он разводит более 40 видов редких змей в своем доме в течение последних пяти лет.

Палестинец Омар Ибрагим играет с питоном-альбиносом Молурусом в своем доме городе Наблус на Западном берегу, 10 февраля 2016 года. Он разводит более 40 видов редких змей в своем доме в течение последних пяти лет. - Sputnik Узбекистан
6/13
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli

Палестинец Омар Ибрагим играет с питоном-альбиносом Молурусом в своем доме городе Наблус на Западном берегу, 10 февраля 2016 года. Он разводит более 40 видов редких змей в своем доме в течение последних пяти лет.

© AFP 2022 / Fadel Senna

Заклинатель змей играет со змеей на площади Джамаа Эль-Фна в Марракеше, 27 декабря 2014 года.

Заклинатель змей играет со змеей на площади Джамаа Эль-Фна в Марракеше, 27 декабря 2014 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Fadel Senna

Заклинатель змей играет со змеей на площади Джамаа Эль-Фна в Марракеше, 27 декабря 2014 года.

© AP Photo / Dieu Nalio Chery

На этой фотографии, сделанной 27 января 2013 года, мужчина целует змею на удачу после того, как заплатил дрессировщику змей Сентилусу Ресилусу, выступающему на улице во время карнавала перед Великим постом в Петионвилле, Гаити. Это змеи помогают Ресилусу оплачивать жилье и квартиру.

На этой фотографии, сделанной 27 января 2013 года, мужчина целует змею на удачу после того, как заплатил дрессировщику змей Сентилусу Ресилусу, выступающему на улице во время карнавала перед Великим постом в Петионвилле, Гаити. Это змеи помогают Ресилусу оплачивать жилье и квартиру. - Sputnik Узбекистан
8/13
© AP Photo / Dieu Nalio Chery

На этой фотографии, сделанной 27 января 2013 года, мужчина целует змею на удачу после того, как заплатил дрессировщику змей Сентилусу Ресилусу, выступающему на улице во время карнавала перед Великим постом в Петионвилле, Гаити. Это змеи помогают Ресилусу оплачивать жилье и квартиру.

© AFP 2022 / Adrian Dennis

Карли Шутс, сотрудница Chessington World of Adventures, позирует для фотографии, наслаждаясь массажем, который ей делают две королевских питона. Фотосессия была посвященна рекламе нового аттракциона в тематическом парке.

Карли Шутс, сотрудница Chessington World of Adventures, позирует для фотографии, наслаждаясь массажем, который ей делают две королевских питона. Фотосессия была посвященна рекламе нового аттракциона в тематическом парке. - Sputnik Узбекистан
9/13
© AFP 2022 / Adrian Dennis

Карли Шутс, сотрудница Chessington World of Adventures, позирует для фотографии, наслаждаясь массажем, который ей делают две королевских питона. Фотосессия была посвященна рекламе нового аттракциона в тематическом парке.

© AFP 2022 / Torsten Blackwood

Водитель машины скорой помощи для животных Кевин Купер берет на прогулку коврового питона Тику во время третьего ежегодного Марша миллионов лап в Сиднее, 16 мая 1999 года.

Водитель машины скорой помощи для животных Кевин Купер берет на прогулку коврового питона Тику во время третьего ежегодного Марша миллионов лап в Сиднее, 16 мая 1999 года. - Sputnik Узбекистан
10/13
© AFP 2022 / Torsten Blackwood

Водитель машины скорой помощи для животных Кевин Купер берет на прогулку коврового питона Тику во время третьего ежегодного Марша миллионов лап в Сиднее, 16 мая 1999 года.

© AFP 2022 / Filippo Monteforte

Верующие несут статую Святого Доменико, покрытую живыми змеями, во время ежегодного шествия по улицам Кокулло, небольшой деревни в регионе Абруццо, 1 мая 2019 года.

Верующие несут статую Святого Доменико, покрытую живыми змеями, во время ежегодного шествия по улицам Кокулло, небольшой деревни в регионе Абруццо, 1 мая 2019 года. - Sputnik Узбекистан
11/13
© AFP 2022 / Filippo Monteforte

Верующие несут статую Святого Доменико, покрытую живыми змеями, во время ежегодного шествия по улицам Кокулло, небольшой деревни в регионе Абруццо, 1 мая 2019 года.

© AP Photo / Richard Vogel

19-летняя Тху Ханг держит в руках змею во время выступления в Ханойском цирке, 8 января 1998 года.

19-летняя Тху Ханг держит в руках змею во время выступления в Ханойском цирке, 8 января 1998 года. - Sputnik Узбекистан
12/13
© AP Photo / Richard Vogel

19-летняя Тху Ханг держит в руках змею во время выступления в Ханойском цирке, 8 января 1998 года.

© AFP 2022

На этом снимке, сделанном 17 августа 2018 года, индийский заклинатель змей позирует со своим питомцем во время фестиваля по случаю Пуджи Маа Манса. Каждый год верующие ловят ядовитых змей на рисовых полях, чтобы отпраздновать этот день.

На этом снимке, сделанном 17 августа 2018 года, индийский заклинатель змей позирует со своим питомцем во время фестиваля по случаю Пуджи Маа Манса. Каждый год верующие ловят ядовитых змей на рисовых полях, чтобы отпраздновать этот день. - Sputnik Узбекистан
13/13
© AFP 2022

На этом снимке, сделанном 17 августа 2018 года, индийский заклинатель змей позирует со своим питомцем во время фестиваля по случаю Пуджи Маа Манса. Каждый год верующие ловят ядовитых змей на рисовых полях, чтобы отпраздновать этот день.

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