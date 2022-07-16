Массаж со змеями и другие "змеиные отношения"

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Заклинатель змей из Индии держит змей, пока другой человек наливает молоко. Во время фестиваля "Нагапанчами" предлагают молоко, бананы и кокосы змеям в надежде, что это защитит их от укусов змей в течение года. Джаландхар, 1 августа 2014 года.