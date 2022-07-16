Массаж со змеями и другие "змеиные отношения"

Модель с питоном на показе нижнего белья марки Triumph на Сингапурском фестивале моды 3 апреля 2008 года.
Модель с питоном на показе нижнего белья марки Triumph на Сингапурском фестивале моды 3 апреля 2008 года.
Заклинатель змей из Индии держит змей, пока другой человек наливает молоко. Во время фестиваля "Нагапанчами" предлагают молоко, бананы и кокосы змеям в надежде, что это защитит их от укусов змей в течение года. Джаландхар, 1 августа 2014 года.
Заклинатель змей из Индии держит змей, пока другой человек наливает молоко. Во время фестиваля "Нагапанчами" предлагают молоко, бананы и кокосы змеям в надежде, что это защитит их от укусов змей в течение года. Джаландхар, 1 августа 2014 года.
Китайская девушка проглатывает часть змеи во время представления на ярмарке в храме Дитан на третий день китайского Нового года. Пекине, Китай, 5 февраля 2011 г.
Китайская девушка проглатывает часть змеи во время представления на ярмарке в храме Дитан на третий день китайского Нового года. Пекине, Китай, 5 февраля 2011 г.
Японская теннисистка Наоми Осака несет оливкового питона во время посещения заповедника Lone Pine Koala Sanctuary в Брисбене, 27 декабря 2018 года.
Японская теннисистка Наоми Осака несет оливкового питона во время посещения заповедника Lone Pine Koala Sanctuary в Брисбене, 27 декабря 2018 года.
Палестинец Омар Ибрагим играет с питоном-альбиносом Молурусом в своем доме городе Наблус на Западном берегу, 10 февраля 2016 года. Он разводит более 40 видов редких змей в своем доме в течение последних пяти лет.
Палестинец Омар Ибрагим играет с питоном-альбиносом Молурусом в своем доме городе Наблус на Западном берегу, 10 февраля 2016 года. Он разводит более 40 видов редких змей в своем доме в течение последних пяти лет.
Заклинатель змей играет со змеей на площади Джамаа Эль-Фна в Марракеше, 27 декабря 2014 года.
Заклинатель змей играет со змеей на площади Джамаа Эль-Фна в Марракеше, 27 декабря 2014 года.
На этой фотографии, сделанной 27 января 2013 года, мужчина целует змею на удачу после того, как заплатил дрессировщику змей Сентилусу Ресилусу, выступающему на улице во время карнавала перед Великим постом в Петионвилле, Гаити. Это змеи помогают Ресилусу оплачивать жилье и квартиру.
На этой фотографии, сделанной 27 января 2013 года, мужчина целует змею на удачу после того, как заплатил дрессировщику змей Сентилусу Ресилусу, выступающему на улице во время карнавала перед Великим постом в Петионвилле, Гаити. Это змеи помогают Ресилусу оплачивать жилье и квартиру.
Карли Шутс, сотрудница Chessington World of Adventures, позирует для фотографии, наслаждаясь массажем, который ей делают две королевских питона. Фотосессия была посвященна рекламе нового аттракциона в тематическом парке.
Карли Шутс, сотрудница Chessington World of Adventures, позирует для фотографии, наслаждаясь массажем, который ей делают две королевских питона. Фотосессия была посвященна рекламе нового аттракциона в тематическом парке.
Водитель машины скорой помощи для животных Кевин Купер берет на прогулку коврового питона Тику во время третьего ежегодного Марша миллионов лап в Сиднее, 16 мая 1999 года.
Водитель машины скорой помощи для животных Кевин Купер берет на прогулку коврового питона Тику во время третьего ежегодного Марша миллионов лап в Сиднее, 16 мая 1999 года.
Верующие несут статую Святого Доменико, покрытую живыми змеями, во время ежегодного шествия по улицам Кокулло, небольшой деревни в регионе Абруццо, 1 мая 2019 года.
Верующие несут статую Святого Доменико, покрытую живыми змеями, во время ежегодного шествия по улицам Кокулло, небольшой деревни в регионе Абруццо, 1 мая 2019 года.
19-летняя Тху Ханг держит в руках змею во время выступления в Ханойском цирке, 8 января 1998 года.
19-летняя Тху Ханг держит в руках змею во время выступления в Ханойском цирке, 8 января 1998 года.
На этом снимке, сделанном 17 августа 2018 года, индийский заклинатель змей позирует со своим питомцем во время фестиваля по случаю Пуджи Маа Манса. Каждый год верующие ловят ядовитых змей на рисовых полях, чтобы отпраздновать этот день.
На этом снимке, сделанном 17 августа 2018 года, индийский заклинатель змей позирует со своим питомцем во время фестиваля по случаю Пуджи Маа Манса. Каждый год верующие ловят ядовитых змей на рисовых полях, чтобы отпраздновать этот день.