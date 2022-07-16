https://uz.sputniknews.ru/20220716/vremya-ch-voennyy-ekspert-rasskazal-budut-li-iranskie-bespilotniki-polezny-rossii-26252054.html
Время Ч: военный эксперт рассказал, будут ли иранские беспилотники полезны России
Время Ч: военный эксперт рассказал, будут ли иранские беспилотники полезны России
В программе "Время Ч" мы с военным обозревателем Александром Хроленко обсуждаем ход специальной военной операции России на Украине, а также достижения российского ВПК и армии.
2022-07-16T21:40+0500
2022-07-16T21:40+0500
2022-07-16T21:40+0500
видео
россия
эксперт
беспилотник
иран
операция
украина
армия
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В этом выпуске мы поговорили о способах борьбы с поставляемыми США Украине РСЗО HIMARS, попытках Киева получить от Запада истребители F-16 и опасностях, которые это может принести, а также о том, должна ли Россия рассмотреть возможность сотрудничества с Ираном в области БПЛА. Подробнее смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, эксперт, беспилотник, иран, операция, украина, армия, видео
Время Ч: военный эксперт рассказал, будут ли иранские беспилотники полезны России
В программе "Время Ч" мы с военным обозревателем Александром Хроленко обсуждаем ход специальной военной операции России на Украине, а также достижения российского ВПК и армии.
В этом выпуске мы поговорили о способах борьбы с поставляемыми США Украине РСЗО HIMARS, попытках Киева получить от Запада истребители F-16 и опасностях, которые это может принести, а также о том, должна ли Россия рассмотреть возможность сотрудничества с Ираном в области БПЛА.
Подробнее смотрите в нашем видео.