https://uz.sputniknews.ru/20220716/vremya-ch-voennyy-ekspert-rasskazal-budut-li-iranskie-bespilotniki-polezny-rossii-26252054.html

Время Ч: военный эксперт рассказал, будут ли иранские беспилотники полезны России

Время Ч: военный эксперт рассказал, будут ли иранские беспилотники полезны России

В программе "Время Ч" мы с военным обозревателем Александром Хроленко обсуждаем ход специальной военной операции России на Украине, а также достижения российского ВПК и армии.

2022-07-16T21:40+0500

2022-07-16T21:40+0500

2022-07-16T21:40+0500

видео

россия

эксперт

беспилотник

иран

операция

украина

армия

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В этом выпуске мы поговорили о способах борьбы с поставляемыми США Украине РСЗО HIMARS, попытках Киева получить от Запада истребители F-16 и опасностях, которые это может принести, а также о том, должна ли Россия рассмотреть возможность сотрудничества с Ираном в области БПЛА. Подробнее смотрите в нашем видео.

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россия, эксперт, беспилотник, иран, операция, украина, армия, видео