https://uz.sputniknews.ru/20220717/minoborony-oproverglo-obstrel-so-storony-afganistana-26276626.html

Минобороны опровергло обстрел со стороны Афганистана

Минобороны опровергло обстрел со стороны Афганистана

По официальному заявлению ведомства, узбекские вооруженные силы полностью контролируют ситуацию на границе.

2022-07-17T23:17+0500

2022-07-17T23:17+0500

2022-07-17T23:17+0500

происшествия

министерство обороны узбекистана

обстрел

опровержение

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ТАШКЕНТ. 17 июл – Sputnik. Министерство обороны Узбекистана опровергло появившуюся в социальных сетях информацию о ракетном обстреле территории республики со стороны Афганистана.Пресс-служба министерства также призвала граждан полагаться только на официальные источники информации.

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министерство обороны узбекистана, обстрел, опровержение