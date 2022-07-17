https://uz.sputniknews.ru/20220717/minoborony-oproverglo-obstrel-so-storony-afganistana-26276626.html
Минобороны опровергло обстрел со стороны Афганистана
Минобороны опровергло обстрел со стороны Афганистана
По официальному заявлению ведомства, узбекские вооруженные силы полностью контролируют ситуацию на границе.
2022-07-17T23:17+0500
2022-07-17T23:17+0500
2022-07-17T23:17+0500
происшествия
министерство обороны узбекистана
обстрел
опровержение
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ТАШКЕНТ. 17 июл – Sputnik. Министерство обороны Узбекистана опровергло появившуюся в социальных сетях информацию о ракетном обстреле территории республики со стороны Афганистана.Пресс-служба министерства также призвала граждан полагаться только на официальные источники информации.
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MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны узбекистана, обстрел, опровержение
Минобороны опровергло обстрел со стороны Афганистана
По официальному заявлению ведомства, узбекские вооруженные силы полностью контролируют ситуацию на границе.
ТАШКЕНТ. 17 июл – Sputnik.
Министерство обороны Узбекистана опровергло
появившуюся в социальных сетях информацию о ракетном обстреле территории республики со стороны Афганистана.
"Данная информация является ложной и абсолютно не соответствует действительности. Государственная граница Узбекистана и Афганистана полностью контролируется узбекскими военнослужащими, ситуация стабильная", - говорится в сообщении ведомства.
Пресс-служба министерства также призвала граждан полагаться только на официальные источники информации.