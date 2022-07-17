https://uz.sputniknews.ru/20220717/studenty-iz-uzbekistana-stali-uchastnikami-proekta-letniy-universitet-26231185.html
Студенты из Узбекистана стали участниками проекта "Летний университет"
Студенты из Узбекистана стали участниками проекта "Летний университет"
Две недели, с 10 по 24 июля, 14 российских вузов – от Калининграда до Владивостока – открывают свои двери для студентов и школьников из 9 стран мира.
2022-07-17T10:01+0500
2022-07-17T10:01+0500
2022-07-17T10:01+0500
общество
студент
узбекистан
проект
университет
калининград
владивосток
школьники
мир
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Сто двадцать три студента из Узбекистана принимают участие в российском масштабном проекте "Летний университет", который стартовал в Псковском государственном университете. Две недели, с 10 по 24 июля, 14 российских вузов – от Калининграда до Владивостока – открывают свои двери для студентов и школьников из 9 стран мира. В рамках летнего университета обучение пройдут более 700 студентов и школьников из Республик Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, а также Сирийской Арабской Республики и др. Кроме того, впервые участниками проекта станут учащиеся из ЛНР и ДНР.Студентка Университета мировой экономики и дипломатии (Ташкент) Амина Амирова проходит программу Летнего университета в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Другой студент (Университет мировой экономики и дипломатии, 4 курс) Мухиддин Нуриддинов сообщил, что с самого первого дня окунулся в интересную программу и не заметил, как пролетел день. Жумаева Севинч рассказала, что ей очень понравился загородный комплекс, где проходит программа МГЮА. Все участники Летнего университета смогут получить знания по 25 отраслевым дополнительным образовательным программам различных направлений подготовки – биология и биомедицина, инженерные науки, история, журналистика, туризм и сервис, логопедия и дефектология и др.Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, выступая на торжественной церемонии открытия в Пскове, сообщил, что проект "Летний университет" совсем молодой. Ректор Псковского государственного университета, который стал координатором проекта "Летний университет", Наталья Ильина рассказала, что проект радушно принимает друзей из всех вузов и школ ближнего и дальнего зарубежья. Еще один вуз, участвующий в проекте – Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП) – принял студентов Ташкентского химико-технологического института. Сабина Бекмуродова особо отметила отличный Технопарк МГУПП: много интересных лабораторий и центров. Шоакбар Шомахамадов из этого же ташкентского вуза ждет от отраслевой образовательной программы FoodBIOTech много практики и информации о новых методах, которые можно применять в биотехнологии.Как сообщили в пресс-службе ПсковГУ, "Летний университет – современный интерактивный формат взаимодействия". Он дает возможность получить реальные профессиональные навыки, востребованные на рынке труда. Все участники пройдут обучение по программе "Акселератор социальных проектов".Каждым вузом разработана ежедневная культурно-досуговая программа с учетом специфики региона. Это будут не только экскурсии по главным достопримечательностям городов-участников, но и секции по выбору – конный клуб, школа тенниса и др.Читайте также:В ташкентском вузе открылась шахматная школа имени КарповаДва узбекистанских вуза будут сотрудничать с МАДИ
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студент, узбекистан, проект, университет, калининград, владивосток, школьники, мир
Студенты из Узбекистана стали участниками проекта "Летний университет"
Две недели, с 10 по 24 июля, 14 российских вузов – от Калининграда до Владивостока – открывают свои двери для студентов и школьников из 9 стран мира.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Сто двадцать три студента из Узбекистана принимают участие в российском масштабном проекте "Летний университет", который стартовал в Псковском государственном университете. Две недели, с 10 по 24 июля, 14 российских вузов – от Калининграда до Владивостока – открывают свои двери для студентов и школьников из 9 стран мира. В рамках летнего университета обучение пройдут более 700 студентов и школьников из Республик Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, а также Сирийской Арабской Республики и др. Кроме того, впервые участниками проекта станут учащиеся из ЛНР и ДНР.
Студентка Университета мировой экономики и дипломатии (Ташкент) Амина Амирова проходит программу Летнего университета в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
"Я выбрала именно МГЮА, потому что знаю, что это лучший юридический вуз", — отметила студентка, добавив, что от участия в Летнем университете она ждет новых знаний и опыта.
"У нас нет ни одной свободной минуты, мы здесь постоянно чем-то занимаемся – учимся, знакомимся, общаемся. Очень насыщенная программа", — сказала она.
Другой студент (Университет мировой экономики и дипломатии, 4 курс) Мухиддин Нуриддинов сообщил, что с самого первого дня окунулся в интересную программу и не заметил, как пролетел день.
"За эти дни мы планируем обменяться опытом с другими студентами и преподавателями в области международного права, получить много полезных знаний и ярких эмоций", — добавил он.
Жумаева Севинч рассказала, что ей очень понравился загородный комплекс, где проходит программа МГЮА.
"Я выбрала программу "Международная летняя школа права" от МГЮА, так как между нашими университетами сложились довольно тесные отношения, и я рада, что смогла сюда попасть", — добавила она, выразив надежду на то, что участие в программе позволит повысить квалификацию.
Все участники Летнего университета смогут получить знания по 25 отраслевым дополнительным образовательным программам различных направлений подготовки – биология и биомедицина, инженерные науки, история, журналистика, туризм и сервис, логопедия и дефектология и др.
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, выступая на торжественной церемонии открытия в Пскове, сообщил, что проект "Летний университет" совсем молодой.
"Второй год мы собираем на разных площадках российских вузов тех, кому интересно летом не просто проводить время в развлечениях, но одновременно изучать то, что делают талантливые люди в разных странах, создавать общее чувство – чувство единства народов", — сказал он.
Ректор Псковского государственного университета, который стал координатором проекта "Летний университет", Наталья Ильина рассказала, что проект радушно принимает друзей из всех вузов и школ ближнего и дальнего зарубежья.
"Уважаемые иностранные студенты, мне бы очень хотелось, чтобы эти две недели стали для вас открытием – открытием себя, образовательного пространства, педагогов, друг друга…", — сказала она.
Еще один вуз, участвующий в проекте – Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП) – принял студентов Ташкентского химико-технологического института. Сабина Бекмуродова особо отметила отличный Технопарк МГУПП: много интересных лабораторий и центров.
"Я приехала в Летний университет, чтобы уехать из России с полным багажом знаний, а потом в родном институте рассказать о новых технологиях, поделиться полученными навыками", — отметила студентка.
Шоакбар Шомахамадов из этого же ташкентского вуза ждет от отраслевой образовательной программы FoodBIOTech много практики и информации о новых методах, которые можно применять в биотехнологии.
Как сообщили в пресс-службе ПсковГУ, "Летний университет – современный интерактивный формат взаимодействия". Он дает возможность получить реальные профессиональные навыки, востребованные на рынке труда. Все участники пройдут обучение по программе "Акселератор социальных проектов".
Каждым вузом разработана ежедневная культурно-досуговая программа с учетом специфики региона. Это будут не только экскурсии по главным достопримечательностям городов-участников, но и секции по выбору – конный клуб, школа тенниса и др.