https://uz.sputniknews.ru/20220717/studenty-iz-uzbekistana-stali-uchastnikami-proekta-letniy-universitet-26231185.html

Студенты из Узбекистана стали участниками проекта "Летний университет"

Студенты из Узбекистана стали участниками проекта "Летний университет"

Две недели, с 10 по 24 июля, 14 российских вузов – от Калининграда до Владивостока – открывают свои двери для студентов и школьников из 9 стран мира.

2022-07-17T10:01+0500

2022-07-17T10:01+0500

2022-07-17T10:01+0500

общество

студент

узбекистан

проект

университет

калининград

владивосток

школьники

мир

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Сто двадцать три студента из Узбекистана принимают участие в российском масштабном проекте "Летний университет", который стартовал в Псковском государственном университете. Две недели, с 10 по 24 июля, 14 российских вузов – от Калининграда до Владивостока – открывают свои двери для студентов и школьников из 9 стран мира. В рамках летнего университета обучение пройдут более 700 студентов и школьников из Республик Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, а также Сирийской Арабской Республики и др. Кроме того, впервые участниками проекта станут учащиеся из ЛНР и ДНР.Студентка Университета мировой экономики и дипломатии (Ташкент) Амина Амирова проходит программу Летнего университета в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Другой студент (Университет мировой экономики и дипломатии, 4 курс) Мухиддин Нуриддинов сообщил, что с самого первого дня окунулся в интересную программу и не заметил, как пролетел день. Жумаева Севинч рассказала, что ей очень понравился загородный комплекс, где проходит программа МГЮА. Все участники Летнего университета смогут получить знания по 25 отраслевым дополнительным образовательным программам различных направлений подготовки – биология и биомедицина, инженерные науки, история, журналистика, туризм и сервис, логопедия и дефектология и др.Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, выступая на торжественной церемонии открытия в Пскове, сообщил, что проект "Летний университет" совсем молодой. Ректор Псковского государственного университета, который стал координатором проекта "Летний университет", Наталья Ильина рассказала, что проект радушно принимает друзей из всех вузов и школ ближнего и дальнего зарубежья. Еще один вуз, участвующий в проекте – Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП) – принял студентов Ташкентского химико-технологического института. Сабина Бекмуродова особо отметила отличный Технопарк МГУПП: много интересных лабораторий и центров. Шоакбар Шомахамадов из этого же ташкентского вуза ждет от отраслевой образовательной программы FoodBIOTech много практики и информации о новых методах, которые можно применять в биотехнологии.Как сообщили в пресс-службе ПсковГУ, "Летний университет – современный интерактивный формат взаимодействия". Он дает возможность получить реальные профессиональные навыки, востребованные на рынке труда. Все участники пройдут обучение по программе "Акселератор социальных проектов".Каждым вузом разработана ежедневная культурно-досуговая программа с учетом специфики региона. Это будут не только экскурсии по главным достопримечательностям городов-участников, но и секции по выбору – конный клуб, школа тенниса и др.Читайте также:В ташкентском вузе открылась шахматная школа имени КарповаДва узбекистанских вуза будут сотрудничать с МАДИ

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студент, узбекистан, проект, университет, калининград, владивосток, школьники, мир