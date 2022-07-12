https://uz.sputniknews.ru/20220712/dva-uzbekistanskix-vuza-budut-sotrudnichat-s-madi--26128493.html
Два узбекистанских вуза будут сотрудничать с МАДИ
Два узбекистанских вуза будут сотрудничать с МАДИ
Документ был подписан в рамках программы Россотрудничества.
2022-07-12T22:11+0500
2022-07-12T22:11+0500
2022-07-12T22:11+0500
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ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Ташкентский государственный транспортный университет (ТГТУ) и Каршинский инженерно-экономический институт (КИЭХИ) заключили соглашения о сотрудничестве с Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ). Об этом передает представительство Россотрудничества "Русский Дом".Соглашение было подписано на полях летней школы МАДИ в рамках программы Россотрудничества "Новое поколение". На мероприятии обсудили вопросы создания сетевых образовательных программ и программ двойных дипломов, вопросы совместной подготовки и переподготовки профессиональных кадров.Также преподаватели МАДИ подготовили для участников мероприятия разнообразную программу. Молодые специалисты смогли познакомиться факультетами, послушать лекции, принять участие в семинарах, мастер-классах и деловых играх.Кроме того, участники летней школы определили направления взаимодействия с представителями Управления научно-исследовательских работ, Центра СНГ и студенческих объединений МАДИ.В мероприятии МАДИ приняли участие сорок девять гостей из государств-участников СНГ, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Приднестровской Молдавской Республики, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.Напомним: Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.Читайте также: Видео: как АГМК и “МИСиС” будут совместно внедрять научные технологииМГУ и УГН совместно подготовят специалистов по геологии
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узбекистан, россия, университеты, сотрудничество
Два узбекистанских вуза будут сотрудничать с МАДИ
Документ был подписан в рамках программы Россотрудничества "Новое поколение".
ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik.
Ташкентский государственный транспортный университет (ТГТУ) и Каршинский инженерно-экономический институт (КИЭХИ) заключили соглашения о сотрудничестве с Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ). Об этом передает представительство Россотрудничества "Русский Дом".
Соглашение было подписано на полях летней школы МАДИ в рамках программы Россотрудничества "Новое поколение". На мероприятии обсудили вопросы создания сетевых образовательных программ и программ двойных дипломов, вопросы совместной подготовки и переподготовки профессиональных кадров.
Также преподаватели МАДИ подготовили для участников мероприятия разнообразную программу. Молодые специалисты смогли познакомиться факультетами, послушать лекции, принять участие в семинарах, мастер-классах и деловых играх.
Кроме того, участники летней школы определили направления взаимодействия с представителями Управления научно-исследовательских работ, Центра СНГ и студенческих объединений МАДИ.
В мероприятии МАДИ приняли участие сорок девять гостей из государств-участников СНГ, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Приднестровской Молдавской Республики, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
Напомним: Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.