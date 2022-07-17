https://uz.sputniknews.ru/20220717/tashkent-i-rossiyskie-goroda-svyajut-novye-avtobusnye-reysy-26261258.html

Ташкент и российские города свяжут новые автобусные рейсы

Ташкент и российские города свяжут новые автобусные рейсы

Автобусы будут отправляться из столицы в три российских города два раза в неделю.

2022-07-17T11:47+0500

2022-07-17T11:47+0500

2022-07-17T11:47+0500

общество

автобус

рейс

ташкент

россия

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ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Ташкентский автовокзал запустил три автобусных рейса, которые свяжут столицу с российскими городами, сообщает пресс-служба автовокзала.С 18 июля из Ташкента будут отправляться автобусы в Москву, Санкт-Петербург и Казань:Приобрести билеты можно в кассах автовокзала.

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автобус, рейс, ташкент, россия