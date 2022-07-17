https://uz.sputniknews.ru/20220717/tashkent-i-rossiyskie-goroda-svyajut-novye-avtobusnye-reysy-26261258.html
Ташкент и российские города свяжут новые автобусные рейсы
Ташкент и российские города свяжут новые автобусные рейсы
Автобусы будут отправляться из столицы в три российских города два раза в неделю.
2022-07-17T11:47+0500
2022-07-17T11:47+0500
2022-07-17T11:47+0500
общество
автобус
рейс
ташкент
россия
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ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Ташкентский автовокзал запустил три автобусных рейса, которые свяжут столицу с российскими городами, сообщает пресс-служба автовокзала.С 18 июля из Ташкента будут отправляться автобусы в Москву, Санкт-Петербург и Казань:Приобрести билеты можно в кассах автовокзала.
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автобус, рейс, ташкент, россия
Ташкент и российские города свяжут новые автобусные рейсы
Автобусы будут отправляться из столицы в три российских города два раза в неделю.
ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik
. Ташкентский автовокзал запустил три автобусных рейса, которые свяжут столицу с российскими городами, сообщает пресс-служба
автовокзала.
С 18 июля из Ташкента будут отправляться автобусы в Москву, Санкт-Петербург и Казань:
в Москву – по понедельникам и четвергам, отправление в 12.00. Стоимость билета 1 млн сумов;
в Казань – каждые вторник и пятницу, отправление в 11.00. Стоимость билета 800 тыс. сумов;
в Санкт-Петербург – каждые среду и субботу, отправление в 16.00. Стоимость билета 1 млн 250 тыс. сумов.
Приобрести билеты можно в кассах автовокзала.