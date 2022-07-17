https://uz.sputniknews.ru/20220717/vrach-rasskazal-o-riskax-pri-kupanii-v-otkrytom-vodoeme-26255296.html

Врач рассказал о рисках при купании в открытом водоеме

Врач рассказал о рисках при купании в открытом водоеме

Лор-врач высшей категории рассказал, в каких случаях при попадании жидкости в лор-органы необходимо обратиться за медпомощью.

2022-07-17T08:01+0500

2022-07-17T08:01+0500

2022-07-17T08:01+0500

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Плавание в море, озере или реке – неотъемлемая часть летнего отдыха многих россиян. Однако при купании вода может затекать в нос или уши, и в некоторых случаях это приводит к опасным последствиям, отметил лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.Во-первых, жидкость, попадая в лор-органы, наносит гидравлический удар по слизистым оболочкам и тем самым провоцирует воспалительные процессы, пояснил он.Во-вторых, опасность может заключаться в микрофлоре водоема, продолжил врач. По его словам, микробы, обитающие в воде, могут вызывать такие заболевания, как фарингит, тонзиллит и отит.Чем теплее вода и чем больше в ней соли, тем ниже риски, считает врач. Чтобы купание было безопасным, его продолжительность должна зависеть от температуры окружающей среды, добавил он.Он рассказал, какие меры необходимо принять, если в нос или в ухо попала вода.

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врач, водоемы, купание, помощь