Врач рассказал о рисках при купании в открытом водоеме
© SputnikОтдых на озере Иссык-Куль в Киргизии
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Лор-врач высшей категории рассказал, в каких случаях при попадании жидкости в лор-органы необходимо обратиться за медпомощью.
Плавание в море, озере или реке – неотъемлемая часть летнего отдыха многих россиян. Однако при купании вода может затекать в нос или уши, и в некоторых случаях это приводит к опасным последствиям, отметил лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Во-первых, жидкость, попадая в лор-органы, наносит гидравлический удар по слизистым оболочкам и тем самым провоцирует воспалительные процессы, пояснил он.
"Момент первый – это некий гидравлический удар, то есть удар жидкостью по слизистым оболочкам полости носа, глотки и носоглотки. До определенной степени слизистая в состоянии выдержать этот гидравлический натиск, а когда удар слишком сильный, это провоцирует воспаление. Вода может попасть в слуховую трубу, возникнет заложенность уха. Также вода может попасть в гайморовы пазухи, в лобные пазухи, спровоцировать там воспаление", – уточнил Владимир Зайцев в интервью.
Во-вторых, опасность может заключаться в микрофлоре водоема, продолжил врач. По его словам, микробы, обитающие в воде, могут вызывать такие заболевания, как фарингит, тонзиллит и отит.
"Микрофлора водоема может совсем не со знаком плюс воздействовать на полость носа, носоглотку, пазухи носа, на уши. Она может спровоцировать фарингит, вызвать обострение хронического тонзиллита, воспаление пазух носа. Отит часто провоцируется купанием, потому что вода попадает в слуховую трубу, а затем устремляется в среднее ухо. В результате сначала развивается катаральный, а потом и гнойный отит", – предупредил Зайцев.
Чем теплее вода и чем больше в ней соли, тем ниже риски, считает врач. Чтобы купание было безопасным, его продолжительность должна зависеть от температуры окружающей среды, добавил он.
"Если на улице 28-30 градусов, а температура воды прогрелась выше 20 градусов, в воде можно спокойно находиться минут 15. Чем ниже температура воздуха или воды, тем меньше должно быть ваше пребывание в воде – десять минут либо пять минут", – советует врач.
Он рассказал, какие меры необходимо принять, если в нос или в ухо попала вода.
"Если с собой есть питьевая вода, можно промыть полость носа, прополоскать горло. Резко сморкаться не надо – вы сделаете только хуже. По возвращении с пляжа можно использовать сосудосуживающие капли в нос, десенсибилизирующие препараты, снижающие отек, капли в уши на спиртовой основе, можно использовать антисептики на водной основе в полость носа, можно полоскать горло антисептиками. Если прошла ночь, и на утро неприятные ощущения в носоглотке или заложенность уха не ушли, необходим визит к врачу", – заключил специалист.