https://uz.sputniknews.ru/20220718/posol-rossii-moskva-primet-mery-pri-poyavlenii-baz-nato-v-finlyandii-26290926.html
Посол России: Москва примет меры при появлении баз НАТО в Финляндии
Посол России: Москва примет меры при появлении баз НАТО в Финляндии
Российский посол Кузнецов рассчитывает, что в финских военных и политических структурах осознают, что создание баз НАТО не отвечает интересам самой Финляндии.
2022-07-18T15:25+0500
2022-07-18T15:25+0500
2022-07-18T15:25+0500
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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что Россия будет вынуждена принять ответные меры для обеспечения безопасности страны в случае появления постоянных военных баз НАТО в Финляндии в виде тяжелых ударных наступательных вооружений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 24".Также он отметил, что рассчитывает, что "финская военно-политическая, внешне-политическая сторона прекрасно понимают, что такое развитие событий не отвечает интересам самой Финляндии".Напомним: Финляндия и Швеция заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая.Однако Турция заблокировала начало процесса их рассмотрения. Эрдоган заявил, что Анкара выступает против, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.Но в конце июня Турция, Швеция и Финляндия все-таки подписали меморандум в области безопасности, с учетом всех озабоченностей Анкары. После чего Турция сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.В Москве, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе.Между тем президент Владимир Путин считает, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
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россия, москва, военная база, нато, финляндия, посол
Посол России: Москва примет меры при появлении баз НАТО в Финляндии
Российский посол Кузнецов рассчитывает, что в финских военных и политических структурах осознают, что создание баз НАТО не отвечает интересам самой Финляндии.
ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что Россия будет вынуждена принять ответные меры для обеспечения безопасности страны в случае появления постоянных военных баз НАТО в Финляндии в виде тяжелых ударных наступательных вооружений. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал "Россия 24".
"Другое дело, если на территории Финляндии появится НАТОвская инфраструктура в виде постоянных военных баз, в виде тяжелых ударных наступательных вооружений, ракетных комплексов и так далее, в этом случае Россия, естественно, вынуждена будет принимать необходимые ответные, адекватные меры для обеспечения своей безопасности", – заявил Кузнецов.
Также он отметил, что рассчитывает, что "финская военно-политическая, внешне-политическая сторона прекрасно понимают, что такое развитие событий не отвечает интересам самой Финляндии".
Напомним: Финляндия и Швеция заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая.
Однако Турция заблокировала начало процесса их рассмотрения. Эрдоган заявил, что Анкара выступает против, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Но в конце июня Турция, Швеция и Финляндия все-таки подписали меморандум в области безопасности, с учетом всех озабоченностей Анкары. После чего Турция сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
В Москве, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе.
Между тем президент Владимир Путин считает, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.