https://uz.sputniknews.ru/20220718/sud-v-moskve-oshtrafoval-google-na-21-mlrd-rubley-26299782.html

Суд в Москве оштрафовал Google на 21 млрд рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на 21 млрд рублей

Это уже второй оборотный штраф за неудаление запрещенной информации для IT-компании.

2022-07-18T19:25+0500

2022-07-18T19:25+0500

2022-07-18T19:25+0500

россия

суд

москва

google

штраф

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В понедельник мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Google более чем на 21 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Это уже второй оборотный штраф для IT-корпорации.Таким образом, сумма штрафа составила более $368 млн. Протокол был составлен 22 июня за повторный отказ удалить запрещенную информацию (часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ). Ранее Роскомнадзор направил 17 уведомлений в адрес Google LLC с требованием удалить с Youtube недостоверную информацию о спецоперации России на Украине, дискредитирующую российские ВС. Однако требование так и не было выполнено.Представитель компании заявил четыре ходатайства в суде об отложении, о смене подсудности в районный суд, об истребовании сведений из налоговой и об исключении доказательств. Несмотря на это, судья ему отказал.Напомним: в конце декабря 2021 года американская IT-корпорация первой в России получила оборотный штраф в 7,22 млрд рублей ($126,4 млн) за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. В Роскомнадзоре ранее сообщили, что штраф уже был взыскан.

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