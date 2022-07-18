https://uz.sputniknews.ru/20220718/v-tashkente-proydet-mejdunarodnaya-turisticheskaya-yarmarka--26295137.html
В Ташкенте пройдет международная туристическая ярмарка
В Ташкенте пройдет международная туристическая ярмарка
Ежегодно на выставке собираются профессионалы туристического бизнеса со всех уголков мира - подробности.
2022-07-18T18:01+0500
2022-07-18T18:01+0500
2022-07-18T18:01+0500
общество
всемирная туристская организация
узбекистан
международная ярмарка "туризм на шелковом пути"
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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. В Ташкенте пройдет 27-ая международная туристическая ярмарка "Туризм на Шелковом пути", сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.Мероприятие состоится с 30 ноября по 2 декабря.В рамках ярмарочной программы предусмотрены конференции, B2B встречи, круглые столы, выставки туристических услуг и ремесел, презентации туристического потенциала регионов Узбекистана, гастрономические и многие другие мероприятия.К примеру, на Ташкентской международной туристской ярмарке 2019 года было проведено более 15 000 переговоров и подписано более 9 000 соглашений о сотрудничестве.Организаторами мероприятия выступают Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана и Национальный PR-центр.Ташкентская международная туристическая ярмарка "Туризм на Шелковом пути" (ТМТЯ)– это масштабное событие туристической индустрии Узбекистана и всего Центрально-Азиатского региона.Ярмарка проводится с 1995 года при официальной поддержке Всемирной туристкой организации ООН. Ежегодно на выставке собираются профессионалы туристического бизнеса со всех уголков мира.Читайте также: Студенты из Узбекистана стали участниками проекта "Летний университет"
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всемирная туристская организация, узбекистан, международная ярмарка "туризм на шелковом пути"
В Ташкенте пройдет международная туристическая ярмарка
Ежегодно на выставке собираются профессионалы туристического бизнеса со всех уголков мира - подробности.
ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik.
В Ташкенте пройдет 27-ая международная туристическая ярмарка "Туризм на Шелковом пути", сообщает пресс-служба
Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.
Мероприятие состоится с 30 ноября по 2 декабря.
В рамках ярмарочной программы предусмотрены конференции, B2B встречи, круглые столы, выставки туристических услуг и ремесел, презентации туристического потенциала регионов Узбекистана, гастрономические и многие другие мероприятия.
К примеру, на Ташкентской международной туристской ярмарке 2019 года было проведено более 15 000 переговоров и подписано более 9 000 соглашений о сотрудничестве.
Организаторами мероприятия выступают Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана и Национальный PR-центр.
Ташкентская международная туристическая ярмарка "Туризм на Шелковом пути" (ТМТЯ)– это масштабное событие туристической индустрии Узбекистана и всего Центрально-Азиатского региона.
Ярмарка проводится с 1995 года при официальной поддержке Всемирной туристкой организации ООН. Ежегодно на выставке собираются профессионалы туристического бизнеса со всех уголков мира.