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Жара в Старом свете: Европа горит и плавится
Жара в Старом свете: Европа горит и плавится
Аномально жаркая погода установилась в Великобритании, Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии. Высокая температура по прогнозам синоптиков сохранится до середины следующей недели.
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фото, жара, европа, великобритания, италия, франция, греция, португалия, испания, германия

Жара в Старом свете: Европа горит и плавится

22:01 19.07.2022
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Аномально жаркая погода установилась в Великобритании, Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии. Высокая температура по прогнозам синоптиков сохранится до середины следующей недели.
© AP Photo / Manu Fernandez

От жаркого солнца в Мадриде не спастись под зонтом.

От жаркого солнца в Мадриде не спастись под зонтом. - Sputnik Узбекистан
1/9
© AP Photo / Manu Fernandez

От жаркого солнца в Мадриде не спастись под зонтом.

© AFP 2022 / Fabrice Coffrini

Сочетание факторов, включая геологические разломы, уменьшение количества осадков и сильная жара, истощает озера и реки.

Сочетание факторов, включая геологические разломы, уменьшение количества осадков и сильная жара, истощает озера и реки. - Sputnik Узбекистан
2/9
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini

Сочетание факторов, включая геологические разломы, уменьшение количества осадков и сильная жара, истощает озера и реки.

© AP Photo / Matt Dunham

Полицейский подает воду британскому солдату в традиционной шапке из медвежьей шкуры. Он несет караул у Букингемского дворца.

Полицейский подает воду британскому солдату в традиционной шапке из медвежьей шкуры. Он несет караул у Букингемского дворца. - Sputnik Узбекистан
3/9
© AP Photo / Matt Dunham

Полицейский подает воду британскому солдату в традиционной шапке из медвежьей шкуры. Он несет караул у Букингемского дворца.

© AFP 2022 / Thibaud Moritz

Аномальная жара стала причиной лесных пожаров. Однако это не останавливает французов от купания. Только так можно хоть как-то охладиться. Тем временем, около 8 тыс человек вынуждено покинули свои дома.

Аномальная жара стала причиной лесных пожаров. Однако это не останавливает французов от купания. Только так можно хоть как-то охладиться. Тем временем, около 8 тыс человек вынуждено покинули свои дома. - Sputnik Узбекистан
4/9
© AFP 2022 / Thibaud Moritz

Аномальная жара стала причиной лесных пожаров. Однако это не останавливает французов от купания. Только так можно хоть как-то охладиться. Тем временем, около 8 тыс человек вынуждено покинули свои дома.

© AFP 2022 / Miguel Riopa

Пожарные пытаются потушить лесной пожар на севере Испании.

Пожарные пытаются потушить лесной пожар на севере Испании. - Sputnik Узбекистан
5/9
© AFP 2022 / Miguel Riopa

Пожарные пытаются потушить лесной пожар на севере Испании.

© AFP 2022 / Ramon van Flymen

Пока Европа плавится от пожаров и жары, мужчина втирает крем для загара, а женщина готовит шезлонг.

Пока Европа плавится от пожаров и жары, мужчина втирает крем для загара, а женщина готовит шезлонг. - Sputnik Узбекистан
6/9
© AFP 2022 / Ramon van Flymen

Пока Европа плавится от пожаров и жары, мужчина втирает крем для загара, а женщина готовит шезлонг.

© AP Photo / Martin Meissner

Спасаются от жары на воде и швейцарцы.

Спасаются от жары на воде и швейцарцы. - Sputnik Узбекистан
7/9
© AP Photo / Martin Meissner

Спасаются от жары на воде и швейцарцы.

© AFP 2022 / Loic Venance

Охладиться помогает и вода из фонтанов.

Охладиться помогает и вода из фонтанов. - Sputnik Узбекистан
8/9
© AFP 2022 / Loic Venance

Охладиться помогает и вода из фонтанов.

© AFP 2022 / Niklas Halle'n

В них можно помочить ножки. Так, например, делают эти женщины на Трафальгарской площади в центре Лондона.

В них можно помочить ножки. Так, например, делают эти женщины на Трафальгарской площади в центре Лондона. - Sputnik Узбекистан
9/9
© AFP 2022 / Niklas Halle'n

В них можно помочить ножки. Так, например, делают эти женщины на Трафальгарской площади в центре Лондона.

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