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Жара в Старом свете: Европа горит и плавится
Жара в Старом свете: Европа горит и плавится
Аномально жаркая погода установилась в Великобритании, Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии. Высокая температура по прогнозам синоптиков сохранится до середины следующей недели.
2022-07-19T22:01+0500
2022-07-19T22:01+0500
2022-07-19T22:01+0500
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фото, жара, европа, великобритания, италия, франция, греция, португалия, испания, германия
Жара в Старом свете: Европа горит и плавится
Аномально жаркая погода установилась в Великобритании, Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии. Высокая температура по прогнозам синоптиков сохранится до середины следующей недели.
© AP Photo / Manu Fernandez
От жаркого солнца в Мадриде не спастись под зонтом.
От жаркого солнца в Мадриде не спастись под зонтом.
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
Сочетание факторов, включая геологические разломы, уменьшение количества осадков и сильная жара, истощает озера и реки.
Сочетание факторов, включая геологические разломы, уменьшение количества осадков и сильная жара, истощает озера и реки.
© AP Photo / Matt Dunham
Полицейский подает воду британскому солдату в традиционной шапке из медвежьей шкуры. Он несет караул у Букингемского дворца.
Полицейский подает воду британскому солдату в традиционной шапке из медвежьей шкуры. Он несет караул у Букингемского дворца.
© AFP 2022 / Thibaud Moritz
Аномальная жара стала причиной лесных пожаров. Однако это не останавливает французов от купания. Только так можно хоть как-то охладиться. Тем временем, около 8 тыс человек вынуждено покинули свои дома.
Аномальная жара стала причиной лесных пожаров. Однако это не останавливает французов от купания. Только так можно хоть как-то охладиться. Тем временем, около 8 тыс человек вынуждено покинули свои дома.
© AFP 2022 / Miguel Riopa
Пожарные пытаются потушить лесной пожар на севере Испании.
Пожарные пытаются потушить лесной пожар на севере Испании.
© AFP 2022 / Ramon van Flymen
Пока Европа плавится от пожаров и жары, мужчина втирает крем для загара, а женщина готовит шезлонг.
Пока Европа плавится от пожаров и жары, мужчина втирает крем для загара, а женщина готовит шезлонг.
© AP Photo / Martin Meissner
Спасаются от жары на воде и швейцарцы.
Спасаются от жары на воде и швейцарцы.
© AFP 2022 / Loic Venance
Охладиться помогает и вода из фонтанов.
Охладиться помогает и вода из фонтанов.
© AFP 2022 / Niklas Halle'n
В них можно помочить ножки. Так, например, делают эти женщины на Трафальгарской площади в центре Лондона.
В них можно помочить ножки. Так, например, делают эти женщины на Трафальгарской площади в центре Лондона.