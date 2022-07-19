Олимпийский намаз: где спортсмены-мусульмане молились на Играх-80 в Москве

"Это было довольно таким скучным дежурством. Немногие к нам приходили: прибежит какой-нибудь иностранец, встанет на колени, помолится. В контакты особые мы с ними не вступали", — говорит Мицкевич, который в 1980 году нес службу в Олимпийской деревне.

Зато особый интерес к представителям духовенства проявляли делегаты зарубежных СМИ.

"Приходили десятки журналистов — японцы, норвежцы. Фотографировали, брали интервью, задавали вопросы, как вообще в Союзе обстоят дела с религией. Многие из них жили в Олимпийской деревне и постоянно крутились в Культурном центре", — вспоминает Шаевич.

После утренних молитв шли смотреть телевизор

"Я молитвенную комнату делил с двумя буддийскими ламами. Каждое утро начиналось с того, что я молился в своей половине зала, они — в своей, а потом мы шли смотреть телевизор. Единственное, в центре было определенное количество спортсменов-католиков, которые часто ходили молиться", — рассказывает Адольф Шаевич.

"Вот побудут с утра мусульмане, затем запрут комнату — им все же интереснее пойти на стадион или еще куда-то", — добавляет Мицкевич.

Вальтер Артурович вспоминает, что католические священники прибыли в Москву из Литвы, он всегда с любопытством наблюдал за их обрядами.

"Католиков было трое, в черных мантиях до пят. Они каждое утро, каждый день молились и вспоминали Голгофские страдания Иисуса Христа", — говорит Мицкевич.

По словам Шаевича, представители всех конфессий дружно контактировали между собой и каждый день делились увиденным на соревнованиях.