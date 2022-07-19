https://uz.sputniknews.ru/20220719/nado-navsegda-pokonchit-v-sirii-s-terroristami--putin-26341443.html

Надо навсегда покончить с террористами в Сирии — Путин

Надо навсегда покончить с террористами в Сирии — Путин

Президент России выступил на трехсторонней встрече с участием глав государств-гарантов "астанинского" процесса содействия сирийскому урегулированию.

2022-07-19T23:59+0500

2022-07-19T23:59+0500

2022-07-20T00:01+0500

в мире

сирия

террористы

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что надо навсегда покончить с присутствием в Сирии запрещенной в России террористической группировкой ИГ* и других экстремистских группировок.Он подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях — из этих районов исходят угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами, сказал президент.Также Путин отметил необходимость создания условия для определения народом Сирии без вмешательства извне своего пути развития.Российский лидер добавил, что при поддержке посла РФ, Ирана и Турции, а также при участии спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии сирийскими сторонами в рамках комитета достигнут прогресс.Помимо этого в Сирии заметно снизился уровень насилия и запущен политико-дипломатический процесс, постепенно идёт восстановление экономики и социальной сферы, заявил президент.* — Запрещенная в России террористическая организация

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сирия, террористы, владимир путин