https://uz.sputniknews.ru/20220719/peskov-raskryl-plany-rossii-po-vzaimodeystviyu-s-iranom--26331037.html
Песков раскрыл планы России по взаимодействию с Ираном
Песков раскрыл планы России по взаимодействию с Ираном
Он назвал сотрудничество с Ираном долгосрочной политикой.
2022-07-19T19:58+0500
2022-07-19T19:58+0500
2022-07-19T19:58+0500
россия
дмитрий песков
россия
иран
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/13/26331167_0:89:3001:1777_1920x0_80_0_0_e6462832e43208075f2db024acc5f5c2.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Взаимодействие с Ираном - это не эпизодическая, а долгосрочная линия политики России, оно нацелено на будущее и настоящее, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сотрудничество с Ираном, оно же не носит эпизодический характер, это долгосрочная линия нашей внешней политики. Мы ищем давно торгово-экономических отношений с Ираном, и они уже имеют очень давнюю, солидную базу", - отметил Песков в эфире Первого канала, передает РИА Новости.Он подчеркнул, что это сотрудничество ориентировано на будущее, имеет "солидное прошлое" и "основательное настоящее"."И оно может быть только на взаимовыгодной основе", - добавил пресс-секретарь президента.На вопрос, подпишут ли Россия и Иран сегодня договор о всеобъемлющем сотрудничестве, Песков ответил отрицательно и уточнил, что документ планируется подписать в ближайшие месяцы.Читайте также:Россия и Иран готовы к стратегическому союзу
россия
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/13/26331167_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_365917a3bc0a84b3f6145c010f20eb06.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дмитрий песков, россия, иран, сотрудничество
Песков раскрыл планы России по взаимодействию с Ираном
Пресс-секретарь президента назвал сотрудничество с Ираном долгосрочной политикой.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Взаимодействие с Ираном - это не эпизодическая, а долгосрочная линия политики России, оно нацелено на будущее и настоящее, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сотрудничество с Ираном, оно же не носит эпизодический характер, это долгосрочная линия нашей внешней политики. Мы ищем давно торгово-экономических отношений с Ираном, и они уже имеют очень давнюю, солидную базу", - отметил Песков в эфире Первого канала, передает РИА Новости
.
Он подчеркнул, что это сотрудничество ориентировано на будущее, имеет "солидное прошлое" и "основательное настоящее".
"И оно может быть только на взаимовыгодной основе", - добавил пресс-секретарь президента.
На вопрос, подпишут ли Россия и Иран сегодня договор о всеобъемлющем сотрудничестве, Песков ответил отрицательно и уточнил, что документ планируется подписать в ближайшие месяцы.