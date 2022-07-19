https://uz.sputniknews.ru/20220719/peskov-raskryl-plany-rossii-po-vzaimodeystviyu-s-iranom--26331037.html

Песков раскрыл планы России по взаимодействию с Ираном

Песков раскрыл планы России по взаимодействию с Ираном

Он назвал сотрудничество с Ираном долгосрочной политикой.

2022-07-19T19:58+0500

2022-07-19T19:58+0500

2022-07-19T19:58+0500

россия

дмитрий песков

россия

иран

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Взаимодействие с Ираном - это не эпизодическая, а долгосрочная линия политики России, оно нацелено на будущее и настоящее, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сотрудничество с Ираном, оно же не носит эпизодический характер, это долгосрочная линия нашей внешней политики. Мы ищем давно торгово-экономических отношений с Ираном, и они уже имеют очень давнюю, солидную базу", - отметил Песков в эфире Первого канала, передает РИА Новости.Он подчеркнул, что это сотрудничество ориентировано на будущее, имеет "солидное прошлое" и "основательное настоящее"."И оно может быть только на взаимовыгодной основе", - добавил пресс-секретарь президента.На вопрос, подпишут ли Россия и Иран сегодня договор о всеобъемлющем сотрудничестве, Песков ответил отрицательно и уточнил, что документ планируется подписать в ближайшие месяцы.Читайте также:Россия и Иран готовы к стратегическому союзу

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дмитрий песков, россия, иран, сотрудничество