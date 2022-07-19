https://uz.sputniknews.ru/20220719/raisi-nadeetsya-chto-vizit-putina-v-iran-stanet-povorotnym-etapom-26339731.html

Раиси надеется, что визит Путина в Иран станет поворотным этапом

Раиси надеется, что визит Путина в Иран станет поворотным этапом

Президент России провел переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. В данное время проводит встречу с верховным правителем Ирана Али Хаменеи. Также запланирована встреча с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

2022-07-19T21:22+0500

2022-07-19T21:22+0500

2022-07-19T21:28+0500

россия

ибрахим раиси

владимир путин

иран

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Тегеран надеется, что поездка президента России Владимира Путина в Иран станет поворотным моментом в двусторонних отношениях.Об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, принимая у себя российского коллегу.Президент Ирана также упомянул свой визит в Москву в январе текущего года и переговоры с Путиным в Ашхабаде в конце июня. По его словам сотрудничество двух стран после этих событий продолжает развиваться, стороны настроены на продвижение связей.Раиси также отметил, что российско-иранское сотрудничество дает хороший опыт повышения региональной безопасности.Это отметил и и президент России. По его словам, отношения двух стран, развивающиеся хорошими темпами, вносят существенный вклад в сирийское урегулирование, а с точки зрения товарооборота могут похвастаться рекордными цифрами.Владимир Путин также провел встречу с верховным правителем Ирана Али Хаменеи. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, открытой части беседы не было.Сейчас российский лидер проводит встречу с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Президент России находится в Тегеране с однодневным визитом. После личных встреч с коллегами запланирован саммит в формате Россия-Иран-Турция.

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ибрахим раиси, владимир путин, иран