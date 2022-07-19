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Россия заинтересовалась узбекской обувью из страусиной кожи — видео
Россия заинтересовалась узбекской обувью из страусиной кожи — видео
Узбекский производитель обуви из страусиной кожи рассказал Sputnik об интересе к продукции, проявляемой из-за рубежа. Среди них, в том числе, и российские партнеры.
2022-07-19T20:19+0500
2022-07-19T20:19+0500
видео
кожа
производство
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Обувью, сделанной в Узбекистане из страусиной кожи, заинтересовались в России, ОАЭ и Саудовской Аравии.Об этом корреспонденту Sputnik рассказал учредитель компании “Straus Farm” Бобур Хожиахмедов.Продукция производителя из Ферганской области участвует в выставке инновационной продукции и разработок в кожевенной промышленности, открывшейся в Министерстве инновационного развития.Предприятие производит не только обувь, но и аксессуары и кожгалантерею. Все также из кожи страусов, которых разводят на собственной ферме.Подробнее — в нашем видео.
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кожа, производство, видео

Россия заинтересовалась узбекской обувью из страусиной кожи — видео

20:19 19.07.2022
© Sputnik
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Узбекский производитель обуви из страусиной кожи рассказал Sputnik об интересе к продукции, проявляемой из-за рубежа. Среди них, в том числе, и российские партнеры.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Обувью, сделанной в Узбекистане из страусиной кожи, заинтересовались в России, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Об этом корреспонденту Sputnik рассказал учредитель компании “Straus Farm” Бобур Хожиахмедов.
Продукция производителя из Ферганской области участвует в выставке инновационной продукции и разработок в кожевенной промышленности, открывшейся в Министерстве инновационного развития.
“Продукцию сейчас готовим на экспорт. Ищем партнеров, направляем запросы. Есть заинтересованность в Дубае, Саудовской Аравии, России”, — говорит предприниматель.
Предприятие производит не только обувь, но и аксессуары и кожгалантерею. Все также из кожи страусов, которых разводят на собственной ферме.
Подробнее — в нашем видео.
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