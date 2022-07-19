https://uz.sputniknews.ru/20220719/rossiya-zainteresovalas-uzbekskoy-obuvyu-iz-strausinoy-koji--video-26327977.html

Россия заинтересовалась узбекской обувью из страусиной кожи — видео

Россия заинтересовалась узбекской обувью из страусиной кожи — видео

Узбекский производитель обуви из страусиной кожи рассказал Sputnik об интересе к продукции, проявляемой из-за рубежа. Среди них, в том числе, и российские партнеры.

2022-07-19T20:19+0500

2022-07-19T20:19+0500

2022-07-19T20:19+0500

видео

кожа

производство

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Обувью, сделанной в Узбекистане из страусиной кожи, заинтересовались в России, ОАЭ и Саудовской Аравии.Об этом корреспонденту Sputnik рассказал учредитель компании “Straus Farm” Бобур Хожиахмедов.Продукция производителя из Ферганской области участвует в выставке инновационной продукции и разработок в кожевенной промышленности, открывшейся в Министерстве инновационного развития.Предприятие производит не только обувь, но и аксессуары и кожгалантерею. Все также из кожи страусов, которых разводят на собственной ферме.Подробнее — в нашем видео.

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2022

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кожа, производство, видео