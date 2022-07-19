https://uz.sputniknews.ru/20220719/tajeloatlet-diyorbek-ruzmetov-stal-absolyutnym-chempionom-azii-26340619.html
Тажелоатлет Диёрбек Рузметов стал абсолютным чемпионом Азии
Тажелоатлет Диёрбек Рузметов стал абсолютным чемпионом Азии
Спортсмен из Узбекистана выиграл все виды программы и завоевал звание абсолютного чемпиона Азии.
2022-07-19T22:36+0500
2022-07-19T22:36+0500
2022-07-19T22:36+0500
спорт
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Узбекистанец Диёрбек Рузметов поднялся на пьедестал почета во всех видах программы чемпионата Азии по тяжелой атлетике.Об этом сообщила пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) Узбекистана. Спортсмен выступал в весовой категории до 61 кг. в соревнованиях среди юниоров. В сумме он поднял 253 кг. Второю и третью строчку пьедестала почета вместе с Рузметовым разделили спортсмены из Вьетнама и Индии соответственно.Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи начался в Ташкенте 17 июля. В нем выступают порядка 300 молодых звезд из 21 страны мира.Как уточняет ведомство, в составе сборной довольно известные тяжелоатлеты такие, как чемпионка мира среди взрослых Турсуной Жабборова, призёры молодежного первенства планеты Нигора Сувонова, Шарофиддин Амриддинов и Мирхосил Мирзабоев.Соревнования будут проходить в спортивном комплексе "Юнусабад" до 25 июля.
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MIA „Rosiya Segodnya“
чемпионат азии, спортсмен, узбекистан
Тажелоатлет Диёрбек Рузметов стал абсолютным чемпионом Азии
Спортсмен из Узбекистана выиграл все виды программы и завоевал звание абсолютного чемпиона Азии.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Узбекистанец Диёрбек Рузметов поднялся на пьедестал почета во всех видах программы чемпионата Азии по тяжелой атлетике.
Об этом сообщила
пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) Узбекистана. Спортсмен выступал в весовой категории до 61 кг. в соревнованиях среди юниоров. В сумме он поднял 253 кг.
Второю и третью строчку пьедестала почета вместе с Рузметовым разделили спортсмены из Вьетнама и Индии соответственно.
Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи начался в Ташкенте 17 июля. В нем выступают порядка 300 молодых звезд из 21 страны мира.
Как уточняет ведомство, в составе сборной довольно известные тяжелоатлеты такие, как чемпионка мира среди взрослых Турсуной Жабборова, призёры молодежного первенства планеты Нигора Сувонова, Шарофиддин Амриддинов и Мирхосил Мирзабоев.
Соревнования будут проходить в спортивном комплексе "Юнусабад" до 25 июля.