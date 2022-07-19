https://uz.sputniknews.ru/20220719/tashkentskiy-filial-mei-obyavil-o-nachale-priema-dokumentov-26312785.html

Ташкентский филиал МЭИ объявил о начале приема документов

Ташкентский филиал МЭИ объявил о начале приема документов

Общая квота на следующий учебный год - 500 мест.

2022-07-19T10:22+0500

2022-07-19T10:22+0500

2022-07-19T10:28+0500

общество

ташкент

филиал

документы

квота

учебный год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0f/20499927_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_db345a85d798c9cd2763f66383aafceb.jpg

ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Филиал Национального исследовательского университета МЭИ в городе Ташкенте объявляет о приема документов на 2022-2023 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.Так, общая квота приема на следующий учебный год составляет 500 мест. Дневное отделение предусматривает 106 бюджетных мест и 244 мест по контракту. Заочно доступно 150 мест на платной основе.Срок дневной формы обучения - четыре года, а заочной - пять лет. Известно, что обучение проводится только на русском языке. Также предусмотрены вступительные испытания по русскому языку и математике.Абитуриенты могут сдать документы онлайн по следующим направлениям:Теплоэнергетика и теплотехника – 100 мест: Электроэнергетика и электротехника – 125 мест:Экономика – 75 мест:Менеджмент – 50 мест: Электроника и наноэлектроника – 25 мест: Управление в технических системах – 75 мест: Управление качеством – 50 мест: Дополнительную информацию абитуриенту могут получить на сайте вуза или в официальном Telegram-канале. Документы принимаются только в режиме онлайн с 15 июля по 15 августа.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, филиал, документы, квота, учебный год