Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220719/tashkentskiy-filial-mei-obyavil-o-nachale-priema-dokumentov-26312785.html
Ташкентский филиал МЭИ объявил о начале приема документов
Ташкентский филиал МЭИ объявил о начале приема документов
Общая квота на следующий учебный год - 500 мест.
2022-07-19T10:22+0500
2022-07-19T10:28+0500
общество
ташкент
филиал
документы
квота
учебный год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0f/20499927_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_db345a85d798c9cd2763f66383aafceb.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Филиал Национального исследовательского университета МЭИ в городе Ташкенте объявляет о приема документов на 2022-2023 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.Так, общая квота приема на следующий учебный год составляет 500 мест. Дневное отделение предусматривает 106 бюджетных мест и 244 мест по контракту. Заочно доступно 150 мест на платной основе.Срок дневной формы обучения - четыре года, а заочной - пять лет. Известно, что обучение проводится только на русском языке. Также предусмотрены вступительные испытания по русскому языку и математике.Абитуриенты могут сдать документы онлайн по следующим направлениям:Теплоэнергетика и теплотехника – 100 мест: Электроэнергетика и электротехника – 125 мест:Экономика – 75 мест:Менеджмент – 50 мест: Электроника и наноэлектроника – 25 мест: Управление в технических системах – 75 мест: Управление качеством – 50 мест: Дополнительную информацию абитуриенту могут получить на сайте вуза или в официальном Telegram-канале. Документы принимаются только в режиме онлайн с 15 июля по 15 августа.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0f/20499927_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7381952ff56969660745aa747df2924c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, филиал, документы, квота, учебный год

Ташкентский филиал МЭИ объявил о начале приема документов

10:22 19.07.2022 (обновлено: 10:28 19.07.2022)
© Sputnik / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкСтуденты
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2022
© Sputnik / Илья Аверьянов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Общая квота на следующий учебный год - 500 мест.
ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Филиал Национального исследовательского университета МЭИ в городе Ташкенте объявляет о приема документов на 2022-2023 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.
Так, общая квота приема на следующий учебный год составляет 500 мест. Дневное отделение предусматривает 106 бюджетных мест и 244 мест по контракту. Заочно доступно 150 мест на платной основе.
Срок дневной формы обучения - четыре года, а заочной - пять лет. Известно, что обучение проводится только на русском языке. Также предусмотрены вступительные испытания по русскому языку и математике.
Абитуриенты могут сдать документы онлайн по следующим направлениям:
Теплоэнергетика и теплотехника – 100 мест:
Дневное отделение:
грант – 22 мест,
контракт – 53 мест,
Заочное отделение:
контракт – 25 мест;
Электроэнергетика и электротехника – 125 мест:
Дневное отделение:
грант – 30 мест,
контракт – 70 мест,
Заочное отделение:
контракт – 25 мест;
Экономика – 75 мест:
Дневное отделение:
грант – 15 мест,
контракт – 35 мест,
Заочное отделение:
контракт – 25 мест;
Менеджмент – 50 мест:
Дневное отделение:
грант – 8 мест,
контракт – 17 мест,
Заочное отделение:
контракт – 25 мест;
Электроника и наноэлектроника – 25 мест:
Дневное отделение:
грант – 8 мест,
контракт – 17 мест,
Управление в технических системах – 75 мест:
Дневное отделение:
грант – 15 мест,
контракт – 35 мест,
Заочное отделение:
контракт – 25 мест;
Управление качеством – 50 мест:
Дневное отделение:
грант – 8 мест,
контракт – 17 мест;
Заочное отделение:
контракт – 25 мест;
Дополнительную информацию абитуриенту могут получить на сайте вуза или в официальном Telegram-канале. Документы принимаются только в режиме онлайн с 15 июля по 15 августа.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0