Ташкентский филиал МЭИ объявил о начале приема документов
10:22 19.07.2022 (обновлено: 10:28 19.07.2022)
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Общая квота на следующий учебный год - 500 мест.
ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Филиал Национального исследовательского университета МЭИ в городе Ташкенте объявляет о приема документов на 2022-2023 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.
Так, общая квота приема на следующий учебный год составляет 500 мест. Дневное отделение предусматривает 106 бюджетных мест и 244 мест по контракту. Заочно доступно 150 мест на платной основе.
Срок дневной формы обучения - четыре года, а заочной - пять лет. Известно, что обучение проводится только на русском языке. Также предусмотрены вступительные испытания по русскому языку и математике.
Абитуриенты могут сдать документы онлайн по следующим направлениям:
Теплоэнергетика и теплотехника – 100 мест:
Дневное отделение:
грант – 22 мест,
контракт – 53 мест,
Заочное отделение:
контракт – 25 мест;
Электроэнергетика и электротехника – 125 мест:
Дневное отделение:
грант – 30 мест,
контракт – 70 мест,
Заочное отделение:
контракт – 25 мест;
Экономика – 75 мест:
Дневное отделение:
грант – 15 мест,
контракт – 35 мест,
Заочное отделение:
контракт – 25 мест;
Менеджмент – 50 мест:
Дневное отделение:
грант – 8 мест,
контракт – 17 мест,
Заочное отделение:
контракт – 25 мест;
Электроника и наноэлектроника – 25 мест:
Дневное отделение:
грант – 8 мест,
контракт – 17 мест,
Управление в технических системах – 75 мест:
Дневное отделение:
грант – 15 мест,
контракт – 35 мест,
Заочное отделение:
контракт – 25 мест;
Управление качеством – 50 мест:
Дневное отделение:
грант – 8 мест,
контракт – 17 мест;
Заочное отделение:
контракт – 25 мест;
Дополнительную информацию абитуриенту могут получить на сайте вуза или в официальном Telegram-канале. Документы принимаются только в режиме онлайн с 15 июля по 15 августа.