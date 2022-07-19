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Узбекистан и Иран договариваются о совместных инновационных проектах
Узбекистан и Иран договариваются о совместных инновационных проектах
Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев во вторник принял вице-президента Ирана Сорена Саттари, пребывающего в республике с рабочим визитом. 19.07.2022, Sputnik Узбекистан
2022-07-19T20:57+0500
2022-07-19T20:57+0500
2022-07-19T20:57+0500
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шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и вице-президент Ирана Сорен Саттари рассмотрели перспективы реализации совместных инновационных программ.По данным пресс-службы узбекистанского лидера, во время переговоров в Ташкенте стороны уделили особое внимание продвижению совместных программ и проектов в области науки, инноваций и технологий.Как отмечается, в последние годы активизировались двусторонние контакты и взаимные обмены. Растут показатели торговли и объемы кооперации. В прошлом году товарооборот увеличился на 73 процента, с начала этого года – еще на 22.Подчеркнуты возможности для расширения практического сотрудничества в области проведения совместных научно-прикладных исследований, привлечения частного сектора к финансированию изыскательских работ и венчурных инициатив, поддержки межвузовских программ, реализации совместных проектов в сфере био- и нанотехнологий, IT-секторе, фармацевтической и других отраслях, говорится в сообщении.
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узбекистан, иран, президент, шавкат мирзиёев
Узбекистан и Иран договариваются о совместных инновационных проектах
Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев во вторник принял вице-президента Ирана Сорена Саттари, пребывающего в республике с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и вице-президент Ирана Сорен Саттари рассмотрели перспективы реализации совместных инновационных программ.
По данным
пресс-службы узбекистанского лидера, во время переговоров в Ташкенте стороны уделили особое внимание продвижению совместных программ и проектов в области науки, инноваций и технологий.
Как отмечается, в последние годы активизировались двусторонние контакты и взаимные обмены. Растут показатели торговли и объемы кооперации. В прошлом году товарооборот увеличился на 73 процента, с начала этого года – еще на 22.
Подчеркнуты возможности для расширения практического сотрудничества в области проведения совместных научно-прикладных исследований, привлечения частного сектора к финансированию изыскательских работ и венчурных инициатив, поддержки межвузовских программ, реализации совместных проектов в сфере био- и нанотехнологий, IT-секторе, фармацевтической и других отраслях, говорится в сообщении.