https://uz.sputniknews.ru/20220720/26376253.html
Ледяные лакомства для животных в жару – очень милые фото
Ледяные лакомства для животных в жару – очень милые фото
Чем кормят животных в жаркую погоду – смотрите в фотоленте Sputnik.
2022-07-20T22:01+0500
2022-07-20T22:01+0500
2022-07-20T22:01+0500
фото
животные
жара
погода
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Жару, установившуюся в Европе в последние дни, нелегко переносят и люди, и животные. В зоопарках в таких случаях меняют меню питомцев – им предлагают ледяные фрукты, замороженные мясо и рыбу. Чем же кормят в жару хвостатых – смотрите в фотоленте наших коллег из Sputnik Беларусь.
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фото, животные, жара, погода
Ледяные лакомства для животных в жару – очень милые фото
Чем кормят животных в жаркую погоду – смотрите в фотоленте Sputnik.
Жару, установившуюся в Европе в последние дни, нелегко переносят и люди, и животные. В зоопарках в таких случаях меняют меню питомцев – им предлагают ледяные фрукты, замороженные мясо и рыбу. Чем же кормят в жару хвостатых – смотрите в фотоленте наших коллег из
Sputnik Беларусь
.
© AFP 2022 / Frederick Florin
Два енота в зоопарке Сент-Круа на Родосе, восточная Франция.
Два енота в зоопарке Сент-Круа на Родосе, восточная Франция.
© AFP 2022 / Frederick Florin
Хвост лемура и замороженное угощение в зоопарке Сент-Круа на Родосе, восточная Франция.
Хвост лемура и замороженное угощение в зоопарке Сент-Круа на Родосе, восточная Франция.
© AP Photo / Andrew Medichini
Тюлень с ледяным лакомством в Риме, Италия.
Тюлень с ледяным лакомством в Риме, Италия.
© AP Photo / Andrew Medichini
Сурикаты едят личинок жуков на замороженной дыне в жаркий день в Биопарко ди Рома в Риме, Италия.
Сурикаты едят личинок жуков на замороженной дыне в жаркий день в Биопарко ди Рома в Риме, Италия.
© AFP 2022 / Frederick Florin
Лемур наслаждается замороженным угощением в зоопарке Сент-Круа на Родосе, восточная Франция
Лемур наслаждается замороженным угощением в зоопарке Сент-Круа на Родосе, восточная Франция
© AP Photo / Bernat Armangue
Лев пробует замороженное лакомство из мяса в зоопарке Мадрида, Испания.
Лев пробует замороженное лакомство из мяса в зоопарке Мадрида, Испания.
© AP Photo / Andrew Medichini
Евразийский бурый медведь держит фруктовую сосульку в Биопарко ди Рома в Риме, Италия.
Евразийский бурый медведь держит фруктовую сосульку в Биопарко ди Рома в Риме, Италия.
© AFP 2022 / Sem van der Wal/ANP
Желтобрюхий капуцин в зоопарке Амерсфорта, Нидерланды.
Желтобрюхий капуцин в зоопарке Амерсфорта, Нидерланды.
© AP Photo / Andrew Medichini
Шимпанзе с фруктовой сосулькой в зоопарке Рима, Италия.
Шимпанзе с фруктовой сосулькой в зоопарке Рима, Италия.
© AP Photo / Andrew Medichini
Тюлень ест замороженную рыбу в Биопарко ди Рома в Риме, Италия.
Тюлень ест замороженную рыбу в Биопарко ди Рома в Риме, Италия.
© AFP 2022 / SEM VAN DER WAL
Кошачий лемур со своими детенышами получает лед в зоопарке Амерсфорт, Нидерланды.
Кошачий лемур со своими детенышами получает лед в зоопарке Амерсфорт, Нидерланды.
© AFP 2022 / STR
Панда с тортом, приготовленным со льдом, в зоопарке в Наньнине, Китай.
Панда с тортом, приготовленным со льдом, в зоопарке в Наньнине, Китай.