https://uz.sputniknews.ru/20220720/26376253.html

Ледяные лакомства для животных в жару – очень милые фото

Ледяные лакомства для животных в жару – очень милые фото

Чем кормят животных в жаркую погоду – смотрите в фотоленте Sputnik.

2022-07-20T22:01+0500

2022-07-20T22:01+0500

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фото

животные

жара

погода

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Жару, установившуюся в Европе в последние дни, нелегко переносят и люди, и животные. В зоопарках в таких случаях меняют меню питомцев – им предлагают ледяные фрукты, замороженные мясо и рыбу. Чем же кормят в жару хвостатых – смотрите в фотоленте наших коллег из Sputnik Беларусь.

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фото, животные, жара, погода