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Ледяные лакомства для животных в жару – очень милые фото
Ледяные лакомства для животных в жару – очень милые фото
Чем кормят животных в жаркую погоду – смотрите в фотоленте Sputnik.
2022-07-20T22:01+0500
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фото
животные
жара
погода
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Жару, установившуюся в Европе в последние дни, нелегко переносят и люди, и животные. В зоопарках в таких случаях меняют меню питомцев – им предлагают ледяные фрукты, замороженные мясо и рыбу. Чем же кормят в жару хвостатых – смотрите в фотоленте наших коллег из Sputnik Беларусь.
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фото, животные, жара, погода

Ледяные лакомства для животных в жару – очень милые фото

22:01 20.07.2022
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Чем кормят животных в жаркую погоду – смотрите в фотоленте Sputnik.
Жару, установившуюся в Европе в последние дни, нелегко переносят и люди, и животные. В зоопарках в таких случаях меняют меню питомцев – им предлагают ледяные фрукты, замороженные мясо и рыбу. Чем же кормят в жару хвостатых – смотрите в фотоленте наших коллег из Sputnik Беларусь.
© AFP 2022 / Frederick Florin

Два енота в зоопарке Сент-Круа на Родосе, восточная Франция.

Два енота в зоопарке Сент-Круа на Родосе, восточная Франция. - Sputnik Узбекистан
1/14
© AFP 2022 / Frederick Florin

Два енота в зоопарке Сент-Круа на Родосе, восточная Франция.

© AFP 2022 / Frederick Florin

Хвост лемура и замороженное угощение в зоопарке Сент-Круа на Родосе, восточная Франция.

Хвост лемура и замороженное угощение в зоопарке Сент-Круа на Родосе, восточная Франция. - Sputnik Узбекистан
2/14
© AFP 2022 / Frederick Florin

Хвост лемура и замороженное угощение в зоопарке Сент-Круа на Родосе, восточная Франция.

© AP Photo / Andrew Medichini

Тюлень с ледяным лакомством в Риме, Италия.

Тюлень с ледяным лакомством в Риме, Италия. - Sputnik Узбекистан
3/14
© AP Photo / Andrew Medichini

Тюлень с ледяным лакомством в Риме, Италия.

© AP Photo / Andrew Medichini

Сурикаты едят личинок жуков на замороженной дыне в жаркий день в Биопарко ди Рома в Риме, Италия.

Сурикаты едят личинок жуков на замороженной дыне в жаркий день в Биопарко ди Рома в Риме, Италия. - Sputnik Узбекистан
4/14
© AP Photo / Andrew Medichini

Сурикаты едят личинок жуков на замороженной дыне в жаркий день в Биопарко ди Рома в Риме, Италия.

© AFP 2022 / Frederick Florin

Лемур наслаждается замороженным угощением в зоопарке Сент-Круа на Родосе, восточная Франция

Лемур наслаждается замороженным угощением в зоопарке Сент-Круа на Родосе, восточная Франция - Sputnik Узбекистан
5/14
© AFP 2022 / Frederick Florin

Лемур наслаждается замороженным угощением в зоопарке Сент-Круа на Родосе, восточная Франция

© AP Photo / Bernat Armangue

Лев пробует замороженное лакомство из мяса в зоопарке Мадрида, Испания.

Лев пробует замороженное лакомство из мяса в зоопарке Мадрида, Испания. - Sputnik Узбекистан
6/14
© AP Photo / Bernat Armangue

Лев пробует замороженное лакомство из мяса в зоопарке Мадрида, Испания.

© AP Photo / Andrew Medichini

Евразийский бурый медведь держит фруктовую сосульку в Биопарко ди Рома в Риме, Италия.

Евразийский бурый медведь держит фруктовую сосульку в Биопарко ди Рома в Риме, Италия. - Sputnik Узбекистан
7/14
© AP Photo / Andrew Medichini

Евразийский бурый медведь держит фруктовую сосульку в Биопарко ди Рома в Риме, Италия.

© AFP 2022 / Sem van der Wal/ANP

Желтобрюхий капуцин в зоопарке Амерсфорта, Нидерланды.

Желтобрюхий капуцин в зоопарке Амерсфорта, Нидерланды. - Sputnik Узбекистан
8/14
© AFP 2022 / Sem van der Wal/ANP

Желтобрюхий капуцин в зоопарке Амерсфорта, Нидерланды.

© AP Photo / Andrew Medichini

Шимпанзе с фруктовой сосулькой в зоопарке Рима, Италия.

Шимпанзе с фруктовой сосулькой в зоопарке Рима, Италия. - Sputnik Узбекистан
9/14
© AP Photo / Andrew Medichini

Шимпанзе с фруктовой сосулькой в зоопарке Рима, Италия.

© AP Photo / Andrew Medichini

Тюлень ест замороженную рыбу в Биопарко ди Рома в Риме, Италия.

Тюлень ест замороженную рыбу в Биопарко ди Рома в Риме, Италия. - Sputnik Узбекистан
10/14
© AP Photo / Andrew Medichini

Тюлень ест замороженную рыбу в Биопарко ди Рома в Риме, Италия.

© AFP 2022 / SEM VAN DER WAL

Кошачий лемур со своими детенышами получает лед в зоопарке Амерсфорт, Нидерланды.

Кошачий лемур со своими детенышами получает лед в зоопарке Амерсфорт, Нидерланды. - Sputnik Узбекистан
11/14
© AFP 2022 / SEM VAN DER WAL

Кошачий лемур со своими детенышами получает лед в зоопарке Амерсфорт, Нидерланды.

© AFP 2022 / STR

Панда с тортом, приготовленным со льдом, в зоопарке в Наньнине, Китай.

Панда с тортом, приготовленным со льдом, в зоопарке в Наньнине, Китай. - Sputnik Узбекистан
12/14
© AFP 2022 / STR

Панда с тортом, приготовленным со льдом, в зоопарке в Наньнине, Китай.

© AFP 2022 / STR

 - Sputnik Узбекистан
13/14
© AFP 2022 / STR

© AFP 2022 / STR

 - Sputnik Узбекистан
14/14
© AFP 2022 / STR

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