https://uz.sputniknews.ru/20220720/migranty-sovershayut-menee-2-ot-chisla-vsex-prestupleniy-v-rossii-26359944.html

Мигранты совершают менее 2% от числа всех преступлений в России

Мигранты совершают менее 2% от числа всех преступлений в России

Эксперты отмечают дисциплинированность трудовых мигрантов, приезжающих на заработки в Россию. А появляющиеся в СМИ заголовки — не более чем погоней за читабельностью.

2022-07-20T15:03+0500

2022-07-20T15:03+0500

2022-07-20T15:03+0500

миграция

мигранты

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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. На долю трудовых мигрантов приходится менее 2 процентов от числа совершаемых в России преступлений.Официальные данные МВД на пресс-конференции в информационном агентстве “Национальная Служба Новостей” привел член общественного совета при МВД, профессор ГУУ, специалист в области миграционных процессов Владимир Волох, передает корреспондент Sputnik.Примерно такое же процентное соотношение и по административным правонарушениям, хотя цифры там немногим больше.При этом, как пояснил на пресс-конференции президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, иностранные граждане намного более ответственно относятся к административным правонарушениям, нежеле россияне.Коженов отметил, что количество трудовых мигрантов в России по соотношению с трудоспособным населением страны — примерно 10%.

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мигранты