https://uz.sputniknews.ru/20220720/minoborony-pokazalo-kak-vdv-shturmuyut-ukrainskiy-opornyy-punkt--video-26358007.html

Минобороны показало, как ВДВ штурмуют украинский опорный пункт — видео

Минобороны показало, как ВДВ штурмуют украинский опорный пункт — видео

Военное ведомство РФ опубликовало кадры штурма опорного пункта ВСУ.

2022-07-20T13:42+0500

2022-07-20T13:42+0500

2022-07-20T13:42+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

минобороны рф

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Минобороны России продемонстрировало работу подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ) в рамках специальной военной операции на Украине - в том числе, показана работа техники десанта при поддержке минометчиков и танкистов для овладения опорным пунктом."Задача - завладеть опорным пунктом противника и блокировать населенный пункт с южного направления. Выдвигаются штурмовые отряды, усиленные танковыми и огнеметными подразделениями. Наше дело правое, мы победим" , - заявил командир парашютно-десантного полка.Сообщается, что при овладении опорным пунктом российские десантники купировали огонь, технику и вооружение, ведя обстрел из вооружения БМД, противотанковых ракетных комплексов и переносных огнеметов. Поддержку штурмовым действиям десантников оказали расчеты минометов и экипажи танков, которые наносили удары по опорному пункту украинских силовиков.Читайте также:Большая рекогносцировка: Шойгу определяет направление главного удара

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