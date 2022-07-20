https://uz.sputniknews.ru/20220720/minoborony-pokazalo-kak-vdv-shturmuyut-ukrainskiy-opornyy-punkt--video-26358007.html
Минобороны показало, как ВДВ штурмуют украинский опорный пункт — видео
Минобороны показало, как ВДВ штурмуют украинский опорный пункт — видео
Военное ведомство РФ опубликовало кадры штурма опорного пункта ВСУ.
2022-07-20T13:42+0500
2022-07-20T13:42+0500
2022-07-20T13:42+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
минобороны рф
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Минобороны России продемонстрировало работу подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ) в рамках специальной военной операции на Украине - в том числе, показана работа техники десанта при поддержке минометчиков и танкистов для овладения опорным пунктом."Задача - завладеть опорным пунктом противника и блокировать населенный пункт с южного направления. Выдвигаются штурмовые отряды, усиленные танковыми и огнеметными подразделениями. Наше дело правое, мы победим" , - заявил командир парашютно-десантного полка.Сообщается, что при овладении опорным пунктом российские десантники купировали огонь, технику и вооружение, ведя обстрел из вооружения БМД, противотанковых ракетных комплексов и переносных огнеметов. Поддержку штурмовым действиям десантников оказали расчеты минометов и экипажи танков, которые наносили удары по опорному пункту украинских силовиков.Читайте также:Большая рекогносцировка: Шойгу определяет направление главного удара
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украина, минобороны рф
Минобороны показало, как ВДВ штурмуют украинский опорный пункт — видео
Военное ведомство РФ опубликовало кадры штурма опорного пункта ВСУ российскими десантниками.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Минобороны
России продемонстрировало работу подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ) в рамках специальной военной операции на Украине - в том числе, показана работа техники десанта при поддержке минометчиков и танкистов для овладения опорным пунктом.
"Задача - завладеть опорным пунктом противника и блокировать населенный пункт с южного направления. Выдвигаются штурмовые отряды, усиленные танковыми и огнеметными подразделениями. Наше дело правое, мы победим" , - заявил командир парашютно-десантного полка.
Сообщается, что при овладении опорным пунктом российские десантники купировали огонь, технику и вооружение, ведя обстрел из вооружения БМД, противотанковых ракетных комплексов и переносных огнеметов. Поддержку штурмовым действиям десантников оказали расчеты минометов и экипажи танков, которые наносили удары по опорному пункту украинских силовиков.