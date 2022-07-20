https://uz.sputniknews.ru/20220720/obschiy-rynok-gaza-eaes-malkina-rasskazala-na-kakom-etape-dannyy-protsess-26369580.html

Общий рынок газа ЕАЭС. Малкина рассказала, на каком этапе данный процесс

Общий рынок газа ЕАЭС. Малкина рассказала, на каком этапе данный процесс

На Совете Евразийской экономической комиссии в Витебске обсуждался вопрос формирования общего рынка газа. На каком этапе данный процесс рассказала Ия Малкина.

2022-07-20T19:53+0500

2022-07-20T19:53+0500

2022-07-20T19:53+0500

экономика

рынок

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еаэс

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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Подготовлен проект международного договора о формировании общего рынка газа ЕАЭС, об этом рассказала помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.Формирование общего рынка газа Союза обсуждалось на Совете ЕЭК в Витебске. По словам Малкиной, на данный момент остаются неурегулированными отдельные принципиальные вопросы. Они требуют принятия согласованных решений на высоком уровне.По ее словам, один из них касается тарифообразования на услуги по транспортировке газа. Ее стоимость должна формироваться на прозрачных и недискриминационных условиях, создавать равные конкурентные условия для всех участников общих рынков.“Газопотребляющие государства (Армения, Беларусь, Кыргызстан) выступают за то, чтобы эти тарифы на общем рынке не превышали тарифы для субъектов внутреннего рынка газа. При этом газодобывающие государства (Россия и Казахстан) выступают за раздельное формирование тарифов”, — поясняет Малкина.В качестве компромисса Комиссия предлагает определять тарифы на общем рынке в соответствии с действующими в государствах методиками, в которых будут предусмотрены недискриминационные и прозрачные механизмы тарифообразования на общем рынке газа Союза.Второй вопрос касается дальнейшего действия ранее заключенных двусторонних международных договоров в этой сфере. Для функционирования общего рынка потребуется гармонизация их положений и вновь заключаемого международного договора “на пятерку”, поясняет она.“Третий вопрос, инициированный Кыргызской Республикой, касается транспортировки газа из третьих государств на недискриминационной основе. Комиссия предлагает решить его на двусторонней основе (Россия – Кыргызстан)”, — говорит помощник председателя коллегии ЕЭК.Есть и другие вопросы. Поиск решений по ним продолжается на уровне руководителей уполномоченных органов стран Союза, говорит Малкина.Совет Комиссии в Витебске дал поручение продолжить обсуждение несогласованных вопросов с руководителями уполномоченных органов. Их рассмотрят на заседаниях Совета и Межправсовета в августе.

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