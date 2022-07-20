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"Они чувствуют азарт состязаний": кинологи о работе со служебными собаками - видео
"Они чувствуют азарт состязаний": кинологи о работе со служебными собаками - видео
Как специалисты Минобороны Узбекистана и их четвероногие напарники готовятся к конкурсу "Верный друг" в рамках Армеских международных игр – в репортаже корреспондента Sputnik.
2022-07-20T19:11+0500
2022-07-20T19:11+0500
2022-07-20T19:11+0500
видео
министерство обороны узбекистана
кинолог
собаки
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В Центре подготовки специалистов и служебных собак Министерства обороны Узбекистана готовятся к очередным Армейских международным играм.В этом году конкурс "Верный друг", в котором соревнуются специалисты по служебному собаководству, пройдет в Узбекистане.Женская команда Министерства обороны в этой дисциплине два года подряд не знала себе равных на АрМИ.Такой успех возможен благодаря слаженной командной работе военнослужащих и их четвероногих питомцев.Как кинологи находят общий язык с собаками, почему трудно установить контакт с ними и почему важно оставлять плохое настроение за дверями – смотрите в нашем эксклюзивном репортаже
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны узбекистана, кинолог, собаки, видео
"Они чувствуют азарт состязаний": кинологи о работе со служебными собаками - видео
Как специалисты Минобороны Узбекистана и их четвероногие напарники готовятся к конкурсу "Верный друг" в рамках Армеских международных игр – в репортаже корреспондента Sputnik.
В Центре подготовки специалистов и служебных собак Министерства обороны Узбекистана готовятся к очередным Армейских международным играм.
В этом году конкурс "Верный друг", в котором соревнуются специалисты по служебному собаководству, пройдет в Узбекистане.
Женская команда Министерства обороны в этой дисциплине два года подряд не знала себе равных на АрМИ.
Такой успех возможен благодаря слаженной командной работе военнослужащих и их четвероногих питомцев.
Как кинологи находят общий язык с собаками, почему трудно установить контакт с ними и почему важно оставлять плохое настроение за дверями – смотрите в нашем эксклюзивном репортаже