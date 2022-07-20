https://uz.sputniknews.ru/20220720/oni-chuvstvuyut-azart-sostyazaniy-kinologi-o-rabote-so-slujebnymi-sobakami---video-26368569.html

"Они чувствуют азарт состязаний": кинологи о работе со служебными собаками - видео

"Они чувствуют азарт состязаний": кинологи о работе со служебными собаками - видео

Как специалисты Минобороны Узбекистана и их четвероногие напарники готовятся к конкурсу "Верный друг" в рамках Армеских международных игр – в репортаже корреспондента Sputnik.

2022-07-20T19:11+0500

2022-07-20T19:11+0500

2022-07-20T19:11+0500

видео

министерство обороны узбекистана

кинолог

собаки

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В Центре подготовки специалистов и служебных собак Министерства обороны Узбекистана готовятся к очередным Армейских международным играм.В этом году конкурс "Верный друг", в котором соревнуются специалисты по служебному собаководству, пройдет в Узбекистане.Женская команда Министерства обороны в этой дисциплине два года подряд не знала себе равных на АрМИ.Такой успех возможен благодаря слаженной командной работе военнослужащих и их четвероногих питомцев.Как кинологи находят общий язык с собаками, почему трудно установить контакт с ними и почему важно оставлять плохое настроение за дверями – смотрите в нашем эксклюзивном репортаже

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство обороны узбекистана, кинолог, собаки, видео