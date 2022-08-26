https://uz.sputniknews.ru/20220826/oni-chuvstvuyut-azart-sostyazaniy-kinologi-o-rabote-so-slujebnymi-sobakami---video-26368569.html

День благодарности собаке: кинологи Узбекистана рассказали о своей работе — видео

День благодарности собаке: кинологи Узбекистана рассказали о своей работе — видео

Как специалисты Минобороны Узбекистана и их четвероногие напарники готовятся к конкурсу "Верный друг" в рамках Армеских международных игр – в репортаже корреспондента Sputnik.

2022-08-26T15:16+0500

2022-08-26T15:16+0500

2022-08-26T15:16+0500

видео

министерство обороны узбекистана

кинолог

собаки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/14/26366930_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_554bbd482e1554fc9085889f8a365160.jpg

Ранее Sputnik Узбекистан выпустил видео о том, как в Центре подготовки специалистов и служебных собак Министерства обороны готовятся к очередным Армейских международным играм. Предлагаем еще раз вспомнить в честь праздника, как проходят тренировки у служебных собак республики.В этом году конкурс "Верный друг", в котором соревнуются специалисты по служебному собаководству, проходит в Узбекистане.Женская команда Министерства обороны в этой дисциплине два года подряд не знала себе равных на АрМИ.Такой успех возможен благодаря слаженной командной работе военнослужащих и их четвероногих питомцев.Как кинологи находят общий язык с собаками, почему трудно установить контакт с ними и почему важно оставлять плохое настроение за дверями – все это в нашем эксклюзивном репортаже.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

министерство обороны узбекистана центр подготовки специалистов и служебных собак армейские международный игры арми "верный друг" узбекистан подготовка как военнослужащие готовятся выучка дрессировка служебных собак кинологи