https://uz.sputniknews.ru/20220720/v-tashkente-vspominayut-proslavlennogo-rejissera-damira-salimova--video-26351183.html

В Ташкенте вспоминают прославленного режиссера Дамира Салимова — видео

В Ташкенте вспоминают прославленного режиссера Дамира Салимова — видео

В столице Узбекистана вспоминают Дамира Салимова. Его называют одним из основоположников узбекского национального киноискусства.

2022-07-20T11:12+0500

2022-07-20T11:12+0500

2022-07-20T11:12+0500

культура

ташкент

режиссер

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. В Доме кино прошел вечер памяти, посвященный 85-летию со дня рождения одного из основоположников узбекского национального киноискусства, кинорежиссера и оператора Дамира Салимова.Он хорошо известен по таким картинам, как "Шум бола", "Ленинградликлар — жигарбандларим менинг", "Тоғлар чорлайди", где был режиссером-постановщиком. Также он снял несколько мультфильмов.Журналистка Тамара Якубова, проработавшая некоторое время в киностудии, вспоминает исключительную интеллигентность Салимова. Именно таким он вошел в историю отечественного кинематографа.В ходе мероприятия состоялась презентация книги кинооператора Темура Каюмова "Дамир Салимов. Мангулик " ("Дамир Салимов. Бессмертие").

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ташкент, режиссер, узбекистан