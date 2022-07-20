https://uz.sputniknews.ru/20220720/v-tashkente-vspominayut-proslavlennogo-rejissera-damira-salimova--video-26351183.html
В Ташкенте вспоминают прославленного режиссера Дамира Салимова — видео
В Ташкенте вспоминают прославленного режиссера Дамира Салимова — видео
В столице Узбекистана вспоминают Дамира Салимова. Его называют одним из основоположников узбекского национального киноискусства.
2022-07-20T11:12+0500
2022-07-20T11:12+0500
2022-07-20T11:12+0500
культура
ташкент
режиссер
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. В Доме кино прошел вечер памяти, посвященный 85-летию со дня рождения одного из основоположников узбекского национального киноискусства, кинорежиссера и оператора Дамира Салимова.Он хорошо известен по таким картинам, как "Шум бола", "Ленинградликлар — жигарбандларим менинг", "Тоғлар чорлайди", где был режиссером-постановщиком. Также он снял несколько мультфильмов.Журналистка Тамара Якубова, проработавшая некоторое время в киностудии, вспоминает исключительную интеллигентность Салимова. Именно таким он вошел в историю отечественного кинематографа.В ходе мероприятия состоялась презентация книги кинооператора Темура Каюмова "Дамир Салимов. Мангулик " ("Дамир Салимов. Бессмертие").
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ташкент, режиссер, узбекистан
В Ташкенте вспоминают прославленного режиссера Дамира Салимова — видео
В столице Узбекистана вспоминают Дамира Салимова. Его называют одним из основоположников узбекского национального киноискусства.
ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. В Доме кино прошел вечер памяти, посвященный 85-летию со дня рождения одного из основоположников узбекского национального киноискусства, кинорежиссера и оператора Дамира Салимова.
Он хорошо известен по таким картинам, как "Шум бола", "Ленинградликлар — жигарбандларим менинг", "Тоғлар чорлайди", где был режиссером-постановщиком. Также он снял несколько мультфильмов.
Журналистка Тамара Якубова, проработавшая некоторое время в киностудии, вспоминает исключительную интеллигентность Салимова. Именно таким он вошел в историю отечественного кинематографа.
"Попала в картину Дамира Исмаиловича, когда он снимал "Возвращение командира". У меня на всю жизнь запечатлелся его пример: что, оказывается, на съемочной площадке можно не кричать и не ругаться, а разговаривать очень тихо и интеллигентно", — вспоминает Якубова.
В ходе мероприятия состоялась презентация книги кинооператора Темура Каюмова "Дамир Салимов. Мангулик " ("Дамир Салимов. Бессмертие").