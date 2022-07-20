https://uz.sputniknews.ru/20220720/za-pervoe-polugodie-uzbekistantsy-sovershili-6-mln-turpoezdok-po-strane-26363738.html

За первое полугодие узбекистанцы совершили 6 млн турпоездок по стране

За первое полугодие узбекистанцы совершили 6 млн турпоездок по стране

Всего за год Минтуризма и Федерация профсоюзов планируют организовать поездки почти для 10 млн жителей республики.

2022-07-20T17:24+0500

2022-07-20T17:24+0500

2022-07-20T17:24+0500

общество

туризм

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Около 6 млн поездок внутри республики организовали за первое полугодие 2022 года туристические структуры Узбекистана. Об этом сообщает информационное агентство "Дунё" со ссылкой на Министерство туризма и культурного наследия.Об организации поездок для работников министерство ранее договорилось с Советом Федерации профсоюзов республики.Всего в 2022 году министерство совместно с Федерацией профсоюзов планируют организовать поездки для 10 млн человек, среди которых молодежь, женщины, ветераны, а также коллективы предприятий.По данным министерства, в настоящее время в республике туристические услуги оказывают 1 537 компаний и более 2 400 квалифицированных гидов. Всего по стране 3 118 мест для размещения туристов, из них 2 661 семейный гостевой дом и 451 хостел.Ранее мы сообщали, что поток иностранных туристов в Узбекистан в июне утроился по сравнению с прошлым годом. Всего республику в июле посетили около 500 тыс. иностранных туристов. Страна остается одним из самых популярных направлений летнего отдыха среди россиян. Так, на майские праздники республика заняла второе место по популярности среди российских туристов, лишь немного уступив Кыргызстану.В последнее время развитию туристической отрасли в Узбекистане уделяют особое внимание. Предпринимателям, занятым в сфере туризма, государство предоставляет налоговые льготы и субсидии. В каждом населенном пункте проводится работа по созданию туристической инфраструктуры: отелей и гостевых домов, пунктов питания, достопримечательностей.Вдоль магистральных дорог власти планируют создать "караван-сараи" — специальные площадки, где будут заправочные станции, кемпинги, магазины и пункты питания и другие удобства.В разных регионах страны на берегах водоемов с этого года появятся пляжные зоны и санатории, а в горных районах – горнолыжные базы и другие спортивные сооружения.В ближайшее время в республике появится целый ряд новых туристических объектов: санатории в Багате и Элликкале, тематические парки "Древняя Бухара" и "Этнодеревня Х века" в Бухаре, "Оазис" в Намангане, "Сырдарьинский экотуризм" в Сырдарье и "Ферганский парк" в Фергане.Читайте также: В Узбекистан увеличился поток туристов в три раза

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туризм, узбекистан