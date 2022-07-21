https://uz.sputniknews.ru/20220721/chempionat-azii-po-kurashu-proydet-v-tailande-26410294.html

Чемпионат Азии по курашу пройдет в Таиланде

Чемпионат Азии по курашу пройдет в Таиланде

В соревнованиях. которые пройдут в городе Чонбури, примут участие сильнейшие спортсмены континента в возрасте до 20 лет.

2022-07-21T20:02+0500

2022-07-21T20:02+0500

2022-07-21T20:02+0500

спорт

чемпионат азии

кураш

таиланд

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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Чемпионат Азии среди юниоров по борьбе кураш пройдет 4-8 сентября в городе Чонбури (Таиланд), сообщается на сайте Конфедерации кураша Азии и Океании (КСАО).В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены континента в возрасте до 20 лет.Как отмечается, решение принято на основании поступивших от национальных федерация обращений.Дело в том, что в этом же городе в будущем году пройдут шестые Азиатские игры по боевым искусствам в закрытых помещениях. В программу игр официально включен кураш.В сообщении упоминается, что согласно календарному плану КСАО, чемпионат Азии среди взрослых и юниоров должен был пройти в Бухаре 23-30 марта текущего года. Однако город не смог принять первенство и оно прошло 17-21 марта в Душанбе.

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чемпионат азии, кураш, таиланд